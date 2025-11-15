政院預告採購法大翻修 工程會提3配套刪3家廠商開標門檻

行政院工程會11日預告大幅翻修「政府採購法」，現行共114條條文，一共修正、新增或刪除達52條。其中，有鑑於公共工程流標成常態，此次修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開標限制，但也新增機關需每年預算通過後，公告年度採購計畫、招標文件公開閱覽、延長等標期等配套，避免引發競爭不足疑慮。

依據修法提案說明，有別於過去招標僅有現場領標及投標，資訊並非透明，廠商容易一致抬高或壓低報價，進而衍伸圍標不法行為，但現行電子化招標，資訊相對透明，3家限制反而成為偏遠地區，或專業性標案頻流標原因，在2023年、2024年平均每年第一次招標5萬5197件中，決標率僅3成，徒增機關作業時程。

此外，第一次招標須達3家廠商投標始得開標之規定，也引發廠商觸法的疑慮。以今年截至10月5日為止，在1945件停權廠商中有3成7的比率，是因為廠商為湊3家投標而違規。

因此，這次特別修正第48條，刪除「3家以上」合格廠商投標規定。但為避免刪除家數限制引發競爭不足疑慮，工程會也提出配套措施，包括機關需每年預算通過後，公告一定金額以上的年度採購計畫、採購案招標文件應公開閱覽、適度延長等標期等。

另為防堵違法廠商「黑名單」參與投標，草案修正第101條，擴大管制對象，可停權實際有違規行為的分包或供應廠商，同時修正第103條，防堵違法廠商用人頭公司或借殼取得標案。

此外，現行法規需一審有罪判決才能停權，草案修正提前至經檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，或緩起訴處分確定，阻止違法廠商在法院審判期間，繼續參與政府採購。

涉及國家安全或機密採購，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏保密資訊，草案第20、22條分別增訂第6、9款，經上級機關認定不採公開招標，比如關鍵基礎設施採購，經選擇性招標篩選資格後，後續邀標才會提供敏感資訊。

而實務上機關招標前，多有訪價、訪規格等請廠商提供參考資料情形，為避免機關僅洽特定廠商，提供參考資料，違反洩密法律風險，草案第34條新增訪價需公開說明或徵求公告。