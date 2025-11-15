快訊

「要求傳下體照」前員工槓上館長陳之漢 震撼爆料性醜聞：被你這樣糟蹋

美國超狂二寶媽！趁產假獵殺「3.6米巨鱷」 將做成地毯和香腸

五星飯店buffet吃到組合干貝？業者：平日提供「美國干貝」

政院預告採購法大翻修 工程會提3配套刪3家廠商開標門檻

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
台北捷運環狀線南環段因投標廠商不足曾多次流標。示意圖。圖／聯合報系資料照片
台北捷運環狀線南環段因投標廠商不足曾多次流標。示意圖。圖／聯合報系資料照片

行政院工程會11日預告大幅翻修「政府採購法」，現行共114條條文，一共修正、新增或刪除達52條。其中，有鑑於公共工程流標成常態，此次修法刪除有3家以上合格廠商投標，才能開標限制，但也新增機關需每年預算通過後，公告年度採購計畫、招標文件公開閱覽、延長等標期等配套，避免引發競爭不足疑慮。

依據修法提案說明，有別於過去招標僅有現場領標及投標，資訊並非透明，廠商容易一致抬高或壓低報價，進而衍伸圍標不法行為，但現行電子化招標，資訊相對透明，3家限制反而成為偏遠地區，或專業性標案頻流標原因，在2023年、2024年平均每年第一次招標5萬5197件中，決標率僅3成，徒增機關作業時程。

此外，第一次招標須達3家廠商投標始得開標之規定，也引發廠商觸法的疑慮。以今年截至10月5日為止，在1945件停權廠商中有3成7的比率，是因為廠商為湊3家投標而違規。

因此，這次特別修正第48條，刪除「3家以上」合格廠商投標規定。但為避免刪除家數限制引發競爭不足疑慮，工程會也提出配套措施，包括機關需每年預算通過後，公告一定金額以上的年度採購計畫、採購案招標文件應公開閱覽、適度延長等標期等。

另為防堵違法廠商「黑名單」參與投標，草案修正第101條，擴大管制對象，可停權實際有違規行為的分包或供應廠商，同時修正第103條，防堵違法廠商用人頭公司或借殼取得標案。

此外，現行法規需一審有罪判決才能停權，草案修正提前至經檢察官起訴、聲請簡易判決處刑，或緩起訴處分確定，阻止違法廠商在法院審判期間，繼續參與政府採購。

涉及國家安全或機密採購，如透過公告招標程序，恐影響國家安全或洩漏保密資訊，草案第20、22條分別增訂第6、9款，經上級機關認定不採公開招標，比如關鍵基礎設施採購，經選擇性招標篩選資格後，後續邀標才會提供敏感資訊。

而實務上機關招標前，多有訪價、訪規格等請廠商提供參考資料情形，為避免機關僅洽特定廠商，提供參考資料，違反洩密法律風險，草案第34條新增訪價需公開說明或徵求公告。

國家安全 文件 修法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

經部低碳氫驗證指引草案出爐 與T-REC分工互補

斥資近5千萬竹市海山漁港直銷站 議員批招商流標、迄今未啟用

美施壓聯合國安理會 籲採納川普加薩和平計畫

盼不到影城！無人投標 台鐵員林火車站都更開發案3度流標

相關新聞

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終支付...

撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負...

採購法預告大翻修 工程會提3配套刪3家廠商開標門檻

行政院工程會11日預告大幅翻修「政府採購法」，現行共114條條文，一共修正、新增或刪除達52條。其中，有鑑於公共工程流標...

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，國民黨立委主提的版本，核心就是將政府「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行...

鄭麗文會晤英駐台代表 英方關切國民黨發展

國民黨主席鄭麗文今公開表示，與英國在台辦事處代表包瓊郁會談，會談話題包括兩岸關係、國際事務，以及國民黨的發展交換意見，並...

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

民進黨立委陳冠廷今天表示，前總統馬英九在臉書上以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。