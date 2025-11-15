林佳龍籲外媒避免自我審查 正常稱呼看待台灣

外交部長林佳龍日前應邀出席台灣外國記者會座談；針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣，林佳龍表示，「台灣就是台灣」，台灣具備人民、領土、政府與主權的國家四要件，呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待台灣。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍12日應邀出席台灣外國記者會（TFCC）座談，向多國媒體說明台灣推動「總合外交」的最新進展與成果。

針對外媒關注部分媒體不以「國家」稱呼台灣的情況，林佳龍明確回應，「台灣就是台灣。」並強調，台灣具備人民、領土、政府與主權的國家四要件，卻因中國反對和打壓無法正常參與國際組織，「台灣的存在，正證明了國際社會並非如聯合國所宣稱是『所有國家都能平等參與』的體系」，呼籲國際媒體避免因中國壓力而自我審查，應正常稱呼並看待「台灣」。

林佳龍表示，自總統賴清德就任以來，政府以推動「價值外交」與打造「經濟日不落國」為願景，並結合價值、同盟與經濟的「總合外交」，在邦交國合作方面，台灣透過「榮邦計畫」協助友邦推動科技、數位化與人才培育，持續深化夥伴關係。

就與理念相近國家的合作，林佳龍指出，上任後已陸續訪問11個非邦交國與歐盟，台灣盼以務實穩健的步伐深化與理念相近國家的合作，並從「價值外交」邁向「加值外交」。

林佳龍提醒，明年APEC峰會將由中國主辦，若中國未遵循相關規範，恐削弱APEC以共識決為核心的運作模式，亦將影響峰會整體成效，國際社會應持續關注。

林佳龍最後指出，近年來愈來愈多國家在壓力下仍願接待台灣高層，也反映出中國威脅已成全球關切的議題，俄烏戰爭凸顯台海安全與歐洲安全的高度連動性，使台灣在民主、科技與供應鏈中的戰略價值持續提升，感謝國際媒體長期關注，並強調台灣將持續以民主韌性與科技實力為國際社會創造更多價值。