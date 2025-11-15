陳培瑜倡人人致電韓國瑜阻新財劃法 王鴻薇：叫賴總統別公告吧

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片
國民黨立委王鴻薇。圖／聯合報資料照片

立法院昨天三讀修正「財政收支劃分法」部分條文，民進黨立院黨團書記長陳培瑜今說，「一人一通電話，打給立法院長韓國瑜」，不要把法案送出。國民黨立委王鴻薇嗆陳培瑜「無賴」，先打給賴清德總統，有本事就叫賴清德不要公告，陳培瑜自己想蹭韓國瑜的聲量。

行政院統刪地方政府一般性補助款引發各地跳腳，藍白昨於立法院，以人數優勢，三讀修正財劃法部分條文，除了將先前中央砍地方政府的636億元補助款全數填上，還明定未來規模只能更高，且地方計畫型補助款比率不得低於過去十年同財力級次縣市平均值。

陳培瑜今表示，她支持行政院積極面對，也要提出一個訴求，請韓國瑜不要把這個三讀法案送出立法院，把錯誤就留在立法院，拜託一人一通電話，打給韓國瑜。

針對陳培瑜說法，王鴻薇說，她覺得陳培瑜真的是無賴，在耍什麼無賴？陳培瑜不用大費周章，打電話給賴清德，不要公告就好了，不公告也不會生效，不是嗎？

王鴻薇表示，民進黨全黨上樑不正下樑歪，以為消費韓國瑜就可以解決所有的問題，「韓國瑜不是他們的特效藥」。陳培瑜水準太差，還可以當民進黨團幹部，搞不搞得清楚立法程序？

王鴻薇指出，陳培瑜要阻擋，請先打給賴清德，有本事就叫賴清德不要公告，也許賴清德不接她電話，陳培瑜自己想蹭韓國瑜的聲量而已。

韓國瑜 陳培瑜 賴清德 王鴻薇
