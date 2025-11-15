【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，國民黨立委主提的版本，核心就是將政府「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行的「撥補制」轉為「政府負最終給付責任」。換句話說，就是把制度上原本若隱若現的國家義務、現行做法「明文化」，確保未來的勞保給付不因財務黑洞而驟減，讓千萬勞工的退休生活更有保障。

此議題有政治味，也有照顧勞工的人情味，涉及對象極廣。根據勞動部網站今年8月統計，勞保投保人數為1044.3萬人，勞退提繳人數為770.2萬人，平均投保薪資與提繳工資分別是3萬6055元與4萬7345元；而勞保年金核付人數為203.3萬人，核付金額將近389.3億元。

截至今年6月止，勞保潛藏負債為13兆5632億元。勞保能否被「好好對待」，將決定台灣整體未來發展。因此，民進黨面對國民黨主推的修法，若不選擇杯葛，反而「樂見其成」，某種程度也能理解，畢竟若是擋下，等於把「阻撓勞工保障」的帽子扣在自己頭上，政治風險極大。

近來國民黨連續在軍公教議題大動作，例如停砍公教年金相關修法草案送出立法院司法及法制委員會，交由黨團協商，再加上軍人加薪修法先行通過，令外界不免質疑：國民黨是不是「只顧軍公教、不顧勞工」？

面對這樣的政治壓力，國民黨這次提出勞保撥補法制化，不但是回應外界批評，更是嘗試主導議題，重新定義自身形象的策略性動作。由於勞工遠比軍公教人數多，影響層面極大，國民黨現推勞保修法，有助平衡之前被貼上的印象標籤。

立院衛環委員會國民黨籍召委廖偉翔喊話「目標是本會期完成三讀」，代表國民黨正在表現出「我們同樣挺勞工、敢解決財務問題」的態度。

然而，撥補勞保法制化與政府負最後給付責任，雖然短期內能安定人心，但背後隱含兩個長期議題。第一是，勞保財務仍然需要真正的制度改革，不管是費率、給付公式或退休年齡，都遲早要面對。第二是，撥補數字未來可能愈來愈大，勞保財務問題會成為未來執政者的沉重包袱。

這次國民黨主推勞保撥補法制化，政府負最終給付責任等，有其政策必要性，也有力甩獨厚軍公教的帽子的味道。綠營如不願強力阻擋，也顯示勞保議題實在太大、太敏感，沒有人能承擔「延宕改革」的後果。

真正的關鍵不是誰得分，而是補洞之外，台灣能否建立一個永續、可負擔、讓勞工退休生活不再忐忑的制度？這才是社會最該看的焦點。