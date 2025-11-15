林佳龍歡迎聖克里斯多福總理　感謝堅定支持台灣

外交部長林佳龍昨天午宴款待聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯及訪團團員，表達政府的誠摯歡迎，並感謝克國堅定支持台灣國際參與。德魯表示，克國將持續支持台灣的國際參與，為提升全球福祉共同努力。

外交部今天發布新聞稿表示，林佳龍昨天午宴款待德魯（Terrance Drew）伉儷及訪團團員時指出，對於去年訪問克國時，獲德魯及外交部長道格拉斯（Denzil Douglas）的熱情接待再次表示感謝，並指出台克兩國42年邦誼緊密穩固，台灣在「總合外交」及「榮邦計畫」架構下將持續與克國攜手並進，在公衛、農業、教育、環保、數位治理等領域擴大合作，協助克國達成永續發展目標。

林佳龍另祝賀德魯榮獲今年「全球最具影響力非裔人物獎」（Most Influential People of African Descent,MIPAD），同時預祝克國明年擔任加勒比海共同體（CARICOM）輪值主席國圓滿成功。

德魯感謝台灣政府悉心安排在台期間參訪行程，並重申台克兩國多年友誼植基於互信、尊重及理念共享，此行將見證克國首都巴士底市（Basseterre）分別與台北市及台南市締結姊妹市，並盼藉此促進克國人民來台就學，透過加強相互交流嘉惠雙方市民，另強調台灣有能力且有意願貢獻國際，克國將持續支持台灣的國際參與，為提升全球福祉共同努力。

外交部表示，林佳龍特地邀請保利馬股份有限公司董事長施振榮伉儷、台北榮民總醫院副院長王署君、創奕能源副總經理丘為臣、財團法人國際合作發展基金會秘書長黃玉霖等出席餐會，席間各方就能源轉型、醫事人員交流及雙邊技術合作等議題，與德魯及克國駐台大使范東亞（Donya L. Francis）充分交換意見。