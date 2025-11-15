撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終給付責任，以保障勞工。學者認為，法制化差別不大，因撥補已常態化，若不徹底改革勞保，由高薪勞工提高保費、降低所得替代率幫助低薪勞工，也只是延後破產。

針對立院衛環委員會排審勞保條例修法草案，撥補勞保將法制化等，台北商業大學財稅系教授黃耀輝說，政策走在法律前面，這次修法只是把政策入法。針對勞保撥補，合計已是5170億，政府不改革勞保，撥補已常態化，所以他認為法制化的差別不大。

黃耀輝表示，政府負最終給付責任，加上撥補，意思是「政府在，勞保不會倒」，不斷撥補，延後破產。但他認為，應等勞動部提出勞保改革方案、期程之後，再把勞保修法送去進行二、三讀。

黃耀輝指出，年金制度或退休金制度不只有勞保或勞退，又涉及到公教保、公教退撫，他認為年金制度的改革，應用包容性的、加法式的改革，改革不要用減法式的，看到哪個給的多就砍，要注意合理性。

黃耀輝說明，要把勞工投保薪資拉高，以公教人員為例，最高投保薪資相當高，勞保最高投保薪資為4萬5800元，如果拉高，給付也會跟著增加，但未必會改善財務。

黃耀輝建議，高薪者投保薪資拉高，遞減高薪者的所得替代率，讓高薪者的所得替代率比低薪者的所得替代率低，等於高薪勞工繳納保費來幫助低薪的勞工。簡言之，拉高給付，改善勞保財務，勞保虧損就會減少。另一則是新進來職場的勞工參考公教改革的退撫部分，參加新的退撫制度，為「確定提撥制」，這樣財務就不會有問題。