回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終支付責任，朝野立委都有相關主張。國民黨籍召委廖偉翔表示，目標是本會期完成三讀，藍白已達高度共識，勞動部長洪申翰也持開放態度。

廖偉翔及多位國民黨立委共同提案修正勞保條例第66條、第69條。提案說明指出，截至今年6月止，勞保潛藏負債為13兆5632億元，行政院於公務預算及韌性條例特別預算，合計明年將撥補勞保基金1300億元；政府7年來各項撥補已挹注勞保基金5170億元，但卻無法源依據。因此提案修法，明定勞保基金財源包括之後撥補的金額。

為保障廣大勞工的退休生計，王鴻薇等也提案修法第69條，將現行規定勞保如有虧損，由中央勞保局撥補的「撥補制」，改為明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

廖偉翔說，目標就是在本會期完成三讀，且國民黨團和民眾黨團已達成高度共識，兩黨都全力支持「政府負最終支付責任入法」。勞保改革已經討論多年，勞工的權益應該用法律明文保障，而非以「持續研擬」來無限期拖延。

廖偉翔指出，之前他在委員會質詢時，洪申翰也表示對修法方向持開放態度，尊重立院審議結果，並承諾政府會負起責任。顯見朝野已有共識，讓每一位辛勤工作的勞工，都能安心面對未來的退休生活。

民進黨立委蔡易餘、王美惠等人也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例之金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。

民進黨人士表示，政府負勞保財務的最終支付責任，這是現在的政策，非常清楚、一以貫之。即使財劃法修正後，明年中央政府財政受到影響，但公務預算仍編列1200億元，加上韌性特別預算編100億元，總共1300億元，政府一直把這件事放在心裡面，對修法提案持開放態度，予以尊重。