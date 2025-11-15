快訊

瑞芳站值班站長遭旅客施暴！台鐵出錢助提告：嚴厲譴責不法侵害

警告日本？大陸發布航行警告 黃海中部將實彈射擊

MLB／官網列FA市場五大先發！評今井達也不及山本由伸「但仍是一流」

聽新聞
0:00 / 0:00

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

聯合報／ 記者屈彥辰蔡晉宇劉懿萱／台北即時報導
示意圖。政府撥補勞保幾乎成為常態，政府7年合計撥補勞保基金5170億元。立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，要讓撥補勞保正式入法。圖／聯合報系資料照片
示意圖。政府撥補勞保幾乎成為常態，政府7年合計撥補勞保基金5170億元。立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，要讓撥補勞保正式入法。圖／聯合報系資料照片

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終支付責任，朝野立委都有相關主張。國民黨籍召委廖偉翔表示，目標是本會期完成三讀，藍白已達高度共識，勞動部長洪申翰也持開放態度。

廖偉翔及多位國民黨立委共同提案修正勞保條例第66條、第69條。提案說明指出，截至今年6月止，勞保潛藏負債為13兆5632億元，行政院於公務預算及韌性條例特別預算，合計明年將撥補勞保基金1300億元；政府7年來各項撥補已挹注勞保基金5170億元，但卻無法源依據。因此提案修法，明定勞保基金財源包括之後撥補的金額。

為保障廣大勞工的退休生計，王鴻薇等也提案修法第69條，將現行規定勞保如有虧損，由中央勞保局撥補的「撥補制」，改為明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。

廖偉翔說，目標就是在本會期完成三讀，且國民黨團和民眾黨團已達成高度共識，兩黨都全力支持「政府負最終支付責任入法」。勞保改革已經討論多年，勞工的權益應該用法律明文保障，而非以「持續研擬」來無限期拖延。

廖偉翔指出，之前他在委員會質詢時，洪申翰也表示對修法方向持開放態度，尊重立院審議結果，並承諾政府會負起責任。顯見朝野已有共識，讓每一位辛勤工作的勞工，都能安心面對未來的退休生活。

民進黨立委蔡易餘、王美惠等人也有類似提案，主張政府應將提撥一定比例之金額法制化，授權主管機關依財政狀況每年編列預算撥補，確保勞保財務穩健。

民進黨人士表示，政府負勞保財務的最終支付責任，這是現在的政策，非常清楚、一以貫之。即使財劃法修正後，明年中央政府財政受到影響，但公務預算仍編列1200億元，加上韌性特別預算編100億元，總共1300億元，政府一直把這件事放在心裡面，對修法提案持開放態度，予以尊重。

勞保 修法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

批洪申翰0分部長 國民黨團：為擋80歲以上免巴氏量表下台

影／捷安特勞權爭議遭美制裁 洪申翰：研議強迫勞動指引

勞工病假權修法也是「表面工夫」？勞動部長洪申翰：會有專案性勞檢

「毒雞蛋」驗出超標3倍 立委廖偉翔：追失職單位責任

相關新聞

回應勞工期待！ 勞保撥補法制化下周開審 明年1月內可望三讀

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，包含撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負最終支付...

【即時短評】勞保撥補法制化 朝野慷全民之慨的政治盤算

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，國民黨立委主提的版本，核心就是將政府「撥補勞保」法制化，並將勞保從現行...

撥補勞保入法 學者：延後破產 關鍵仍在改革

立法院衛環委員會下周排審「勞工保險條例」修正草案，修法內容包括撥補勞保法制化，以及要讓勞保從現今的「撥補制」，改為政府負...

鄭麗文會晤英駐台代表 英方關切國民黨發展

國民黨主席鄭麗文今公開表示，與英國在台辦事處代表包瓊郁會談，會談話題包括兩岸關係、國際事務，以及國民黨的發展交換意見，並...

馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

民進黨立委陳冠廷今天表示，前總統馬英九在臉書上以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中...

嗆輪不到高市早苗對台海指手畫腳 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸

日相高市早苗日前談及「台灣有事」，稱一旦出現武力衝突，可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。國民黨前主席洪秀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。