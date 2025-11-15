快訊

鄭麗文會晤英駐台代表 英方關切國民黨發展

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文今公開表示，與英國在台辦事處代表包瓊郁會談，會談話題包括兩岸關係、國際事務，以及國民黨的發展交換意見，並受邀訪問英國。

鄭麗文在黨中央與英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）會面，雙方進行了坦誠且深入的交流，就兩岸關係、國際事務以及國民黨的發展交換意見。

包瓊郁讚賞鄭麗文非常有活力且直接的領導風格。雙方一致認為，處理兩岸關係必須建立在相互尊重的基礎上，而台灣人民的利益與福祉始終應受到尊重。她們也強調，台灣朝野應尋求共同立場，以促進更大的社會凝聚與合作空間。

此外，包瓊郁誠摯邀請鄭麗文再次訪英，並提到雙方同為劍橋大學校友。雙方並期待未來能持續保持密切且定期的溝通交流。

