馬英九批高市早苗涉台發言 陳冠廷：遺憾以北京視角評論

民進黨立委陳冠廷今天表示，前總統馬英九在臉書上以北京視角評論日本首相高市早苗的涉台發言，內容多處迎合中國敘事，甚至以「中國方面強烈反應」作為評判標準，他要嚴正指出，台灣的安全與利益不能以中國的情緒反應為中心，更不應讓北京來決定台灣與國際社會的互動方式。

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」的論述，引發議論。前總統馬英九今在臉書表示，最近看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發大陸方面強烈反應，他深感憂心。

陳冠廷表示，台海局勢近年之所以緊張，原因一向非常清楚，中國軍機、軍艦持續擾台，跨越中線成為新常態，灰色地帶行動不斷升級，包含網攻、間諜案、外交打壓等複合式威脅，都是真實存在的安全挑戰，馬英九卻把焦點放在日本，而避談中國持續加大的軍事壓力，這不但本末倒置，也會造成國際誤解。

陳冠廷指出，日本針對區域安全提出關切，是基於自身國家安全現實與印太局勢的判斷，而非像馬英九所說的攪動台海。台灣與日本近年在民主、人道、經濟與安全上形成穩固連結，這種正常的合作並非軍國主義復辟，而是民主國家在面對威權擴張時的必要協力。刻意把當今台日互動拉回數十年前的歷史情緒，不但模糊今日的國際結構，也不利於台灣的外交布局。

陳冠廷說，至於馬英九引用的集體自衛權議題，他在指責日本之前，卻完全無視中國從未放棄武力犯台、並以國家法律名義將非和平方式列為選項的現實。日本、美國與其他理念相近國家對台海和平的關注，正是因為台灣正在面對威權強權的壓迫，而不是因為台灣挑釁了誰。馬英九的論述，反而把台灣帶回「只要吞忍不惹怒中國，就會有和平」的錯誤邏輯。

陳冠廷表示，台灣是一個民主社會，當國際社會願意為區域和平發聲理應珍惜，而不是以中國的反應作為判斷基準。台灣人民不願也不應讓自己的命運由北京決定，更不可能接受台海不能讓外國介入這種中共的框架。台海穩定當然重要，但真正威脅穩定的，是不斷升高軍事壓力的中國，而不是向台灣伸出友誼與支持的民主國家。

陳冠廷指出，台灣要的是和平，但不是屈從換來的和平。民主與自由的價值，需要靠台灣人自己與國際夥伴共同維護，而不是靠壓抑其他國家的善意聲援。面對馬英九的錯誤敘事，必須清楚表達，台灣的未來，不能也不會由中國說了算。