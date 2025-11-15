嗆輪不到高市早苗對台海指手畫腳 洪秀柱：中華民族有智慧處理好兩岸

日相高市早苗日前談及「台灣有事」，稱一旦出現武力衝突，可能構成日本得以行使集體自衛權的「存亡危機事態」。國民黨前主席洪秀柱今日表示，「台海的事，關妳日本人什麼事？」台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力，中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題。

高市早苗的「台灣有事論」引起國際討論，中國大陸對此也表達嚴正抗議。

洪秀柱說，最近日本政壇有人又開始打「台灣有事、日本有事」的老調，高市早苗甚至在國會上公然把台海衝突與日本「存亡危機事態」掛勾，模糊兩岸關係的性質、虛構軍事情境，甚至暗示日本可能動武介入。這種言論不僅挑釁，更把台灣推向危險邊緣，完全暴露出日本軍國主義餘毒未除的本質。如同排放核汙水一樣的心態，完全是以鄰為壑。「我們必須講清楚：台灣早不是日本殖民地。」

洪秀柱表示，「你們（指日本）曾經50年殖民、壓迫屠戮台灣人，台籍慰安婦的歷史傷痛尚未獲得真正道歉與賠償；如今卻還敢對台海問題指手畫腳？這不是『關心』，這是赤裸裸的歷史傲慢與政治干涉！」

洪秀柱指出，反觀前首相石破茂，他才是講出日本應有的分寸。他公開提醒，歷屆日本政府一向避免預設「台海若有狀況，日本就會如何行動」，因為那是踩過界、升高緊張的危險一步。高市早苗完全反其道而行，甚至在國會上妄談「美軍介入」、「武力攻擊」、「集體自衛權」等情境，把台海局勢渲染得彷彿日本隨時準備以武力踏入。這種突進式、逢美必迎的言行，完全暴露其政治算計：拿台灣當籌碼，討好美國、擴權日本軍事角色。

洪秀柱強調，再次重申：台海問題是兩岸內戰餘緒的內政問題，輪不到外國政客來指點江山。任何外部勢力妄想挾持台灣、挑戰中國核心利益，結果只有一個即「必然失敗」。

洪秀柱總結，「我們中華民族有智慧，也有能力處理好兩岸問題」。台海和平不是靠日本武力，不靠美國算計，而是靠兩岸人民共同努力。誰要把台灣推向戰火邊緣，就要站出來大聲說：「不准」。台灣不是棋子，更不是日本再度染指的舞台。歷史錯誤，日本尚未交代清楚，沒資格在台海問題上裝作裁判。