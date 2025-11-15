外交部：以總合外交、三鏈戰略推台日新航海時代

快訊

中央社／ 台中15日電

中華民國當代日本研究學會等今天在台中市舉辦「迎向變動時代」研討會，外交部次長葛葆萱表示，台灣期盼以「總合外交」為羅盤，「三鏈戰略」為指針，開創台日新航海時代。

葛葆萱專題演講「總合外交與台日關係的展望」說，台日關係現況人民情誼深厚，去年日本國會議員訪台累計超過100人次，互相伸援共度天災、疫情等難關，台日互為彼此第3及第4大貿易夥伴，台灣積體電路製造股份有限公司到日本投資超過新台幣2400億元。

他說，日本首相高市早苗上任後，出席國際會議持續強調台海和平穩定重要性，幾乎繼承「安倍路線」。台日關係新展望部分，外交部推動台日在國際組織議題合作，持續透過多邊平台交流，深化雙邊人員互訪。

強化印太第一島鏈方面，葛葆萱表示，將統合各方資源再提升對話層級，合作應處網路安全、假訊息及海底電纜韌性，與災害搶救等非傳統安全合作。台日「非紅供應鏈」與區域共榮上，推動關鍵戰略產業合作，強化雙邊經濟安全，締造自由開放與和平繁榮的未來。

外交部長林佳龍透過影片說，他多年關注與日本關係，當前正處複雜且難預測的世界，美日中經濟競合，面對印太新局，台灣外交如何持續穩健前行，他提出三鏈戰略構想，合力推動外交關係鏈結，加強台日半導體、能源安全等合作。

「迎向變動時代：台日關係在科技、安全、海洋與永續中的新發展」研討會在東海大學登場，葛葆萱、大陸委員會副主任委員沈有忠、海洋委員會海巡署艦隊分署長黃宣凱及當代日本研究學會理事長王宏仁等出席。

沈有忠說，許多民主國家與中國在台灣海峽議題有非常分歧的看法，陸委會始終致力維持兩岸對等尊嚴交流與溝通，呼籲「北京政府盡可能與我們的民選政府展開對話」，而非選擇性與特定政黨、地方首長，在台海和平穩定議題以「戰狼外交」方式與氣度應對全世界。

日本台灣交流協會台北事務所新聞文化部部長荒木直哉表示，會中研究在國際動盪局勢中，探索日台關係可能性，不同領域學者專家齊聚，相信在不同視角展開討論會有相關成果。

台日關係 外交部 日本台灣交流協會
