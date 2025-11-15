聽新聞
0:00 / 0:00
結束訪歐行程返台 蔡英文：台灣需要我 我就會在
前總統蔡英文訪問德國行程結束，今早返抵國門。蔡英文在臉書表示，讓世界看見台灣，是每個人的責任，在國家面前，更不該區分黨派，應團結一致。她也強調，「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在。讓我們繼續為國家努力，為世界貢獻。」
蔡英文表示，這一趟德國行，她要感謝第一線的外交人員、夥伴，一棒接一棒地，為台灣在世界的舞台打開知名度，也為我們連結在歐洲的民主夥伴，沒有外交人員長期的耕耘，無法促成這次的訪問。
蔡英文說，她也要感謝所有跟訪的台灣媒體、駐地記者，謝謝各位將我們的聲音、台灣的觀點放送給世界，也將外國友人對台灣的讚美與祝福，傳達給國內。
蔡英文表示，更要謝謝照顧訪團的華航機組人員，以及一路上向我們打招呼的台灣人，「你們的體貼、熱情，是支持我們為台灣打拚的動力」。
蔡英文表示，台灣與世界上其他的民主國家一樣，面臨前所未有嚴峻的考驗，但是當我們連結彼此，團結一心，就能確保我們的民主發展與經濟繁榮能續存。「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在。讓我們繼續為國家努力，為世界貢獻。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言