結束訪歐行程返台 蔡英文：台灣需要我 我就會在

前總統蔡英文訪問德國行程結束，今早返抵國門。蔡英文在臉書表示，讓世界看見台灣，是每個人的責任，在國家面前，更不該區分黨派，應團結一致。她也強調，「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在。讓我們繼續為國家努力，為世界貢獻。」

蔡英文表示，這一趟德國行，她要感謝第一線的外交人員、夥伴，一棒接一棒地，為台灣在世界的舞台打開知名度，也為我們連結在歐洲的民主夥伴，沒有外交人員長期的耕耘，無法促成這次的訪問。

蔡英文說，她也要感謝所有跟訪的台灣媒體、駐地記者，謝謝各位將我們的聲音、台灣的觀點放送給世界，也將外國友人對台灣的讚美與祝福，傳達給國內。

蔡英文表示，更要謝謝照顧訪團的華航機組人員，以及一路上向我們打招呼的台灣人，「你們的體貼、熱情，是支持我們為台灣打拚的動力」。

蔡英文表示，台灣與世界上其他的民主國家一樣，面臨前所未有嚴峻的考驗，但是當我們連結彼此，團結一心，就能確保我們的民主發展與經濟繁榮能續存。「台灣需要我，我就會在，世界需要台灣，我們就會在。讓我們繼續為國家努力，為世界貢獻。」