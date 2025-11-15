高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片
前總統馬英九。圖／聯合報資料照片

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」的論述，引發議論。前總統馬英九今在臉書表示，最近看到高市早苗的躁進言行，錯誤引用「集體自衛權」，攪動台海情勢，引發大陸方面強烈反應，他深感憂心，必須講幾句話。

馬英九說，第一，不同於過去日本首相對台海問題的謹慎，高市早苗發表「台灣有事可能構成日本行使集體自衛權的存亡危機事態」，暗示可能武力介入台海言論，在日本內部即有不同看法。前首相石破茂在廣播節目受訪，就對高市斷言提出警示，認為「不該下定論」，指出歷來日本政府在台海問題上，要更加慎重。

馬英九指出，第二，高市早苗積極介入台海的態度，難免讓人產生日本右翼軍國主義的復辟聯想。今年是對日抗戰勝利暨台灣光復80周年，當年中華民族因日本侵略的傷痛尚未平復，在此敏感時刻，高市早苗發表暗示武裝介入台海問題的言論，更加觸動了大陸內部的情緒，這是極為不智的作法，也衝擊渴望台海和平穩定的台灣人利益。

馬英九強調，第三，高市早苗也錯誤引用了「集體自衛權」的概念。在美日安保架構下，所謂日本「存亡危機事態」，必須與美國先商議，顯然高市早苗並未與美方溝通。也因此她此番爭議言論，美國並未支持，美國國務院僅重申反對片面改變現狀，美國總統川普甚至說「我們的盟友不一定是我們的朋友」。

馬英九提到，2012年8月5日，為緩和釣魚臺列嶼的緊張情勢，他在台北賓館出席外交部舉辦的「中日和約生效60周年紀念特展暨座談會」時，提出「東海和平倡議」，前三個宣言就包括：一、相關各方應該自我控制，不升高對立行動；二、相關各方應該擱置爭議，不放棄對話溝通；三、相關各方應遵守國際法，以和平方式處理爭端。

馬英九表示，無論如何，台海情勢必須穩定，尤其在對日抗戰勝利暨台灣光復80周年的時刻，日本領導人尤其必須謹言慎行。他支持台日維持友好關係，但不歡迎日本政府有躁進的言行，讓台灣陷入險境，這絕對不是台灣民眾所樂於見到的。

馬英九說，只有兩岸關係和平穩定，台海局勢才不會動盪，也必然不會發生高市早苗所說的緊張情況。他多次強調，兩岸問題不能假手外國介入，必須由兩岸自己來談，兩岸的中國人有智慧，也有能力和平解決彼此的分歧。對日本政府的關心表示歡迎，但對高市早苗適得其反的躁進言行，必須表達立場，這才是真正守護台灣民眾的利益。

日本首相高市早苗。圖／美聯社
日本首相高市早苗。圖／美聯社

馬英九 日本 台海 高市早苗
