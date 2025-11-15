快訊

必勝客全台唯一「歡樂吧吃到飽」回歸！ 大人漲30元、兒童降100元

「碰」一聲巨響！23歲保全清晨環南市場墜樓...全身骨折急送醫

蘋果聯名三宅一生魅力難擋？iPhone Pocket被酸醜「照樣賣到缺貨」

聽新聞
0:00 / 0:00

影／蔡英文受邀赴德國發表演說 今晨返台微笑揮手未發表談話

攝影中心／ 記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
前總統蔡英文應邀出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並於「柏林自由會議」發表演說，今天清晨搭機返台時向採訪媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影
前總統蔡英文應邀出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並於「柏林自由會議」發表演說，今天清晨搭機返台時向採訪媒體揮手致意。記者黃仲明／攝影

前總統蔡英文本月8日搭機前往德國法蘭克福，出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並應邀於「柏林自由會議」發表演說。蔡英文結束德國行，今天清晨搭機返台，華航董事長高星潢到場接機。蔡英文由國安人員帶領步出候機室，全程保持微笑但並未發表談話，僅向現場採訪媒體揮手致意，隨後由國安人員帶領經公務門入境。

「柏林自由週」活動於11月8日到15日舉行，前總統蔡英文於8日前往德國，10日出席「柏林自由會議」發表演說，11日前往德國國會，由友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽，12日前往德勒斯登，了解台積電德國廠建廠進度，聽取簡報後跟台籍工程師互動。13日則前往昔日柏林圍牆遺跡及納粹黨衛軍總部遺址「恐怖地形圖博物館」，蔡英文透露看到過去納粹的文獻時心情沉重。

前總統蔡英文本月8日搭機前往德國法蘭克福，出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並應邀於「柏林自由會議」發表演說，今天清晨搭機返台，華航董事長高星潢到場接機。記者黃仲明／攝影
前總統蔡英文本月8日搭機前往德國法蘭克福，出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並應邀於「柏林自由會議」發表演說，今天清晨搭機返台，華航董事長高星潢到場接機。記者黃仲明／攝影
前總統蔡英文今天搭機返台。記者黃仲明／攝影
前總統蔡英文今天搭機返台。記者黃仲明／攝影

蔡英文 德國 柏林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔡英文柏林行程回顧歷史 強調民主陣營合作重要性

參訪柏林圍牆 蔡英文：用反省回望過去 用謹慎面對未來

蔡英文訪歐積電：對台積電歐洲廠充滿信心

訪德國會有感 蔡英文：台灣的未來應由台灣人自由選出的議會決定

相關新聞

民進黨2026初選登記截止 高雄4搶1、台南妃憲對決

民進黨2026年台南市長、高雄市長、嘉義縣長提名初選登記昨天截止。據統計，共有8人登記，包括台南市長參選人陳亭妃、林俊憲...

高市早苗涉台言論 馬英九：錯引集體自衛權 攪動台海情勢

日本首相高市早苗一席「台灣有事、日本有事」，是日本「存亡危機事態」的論述，引發議論。前總統馬英九今在臉書表示，最近看到高...

屏東縣長之爭 周春米地方經營隱憂、蘇清泉背大火陰影

民進黨籍屏東縣長周春米2026年將力拚連任，面對國民黨蘇清泉再度挑戰，藍綠角力一觸即發。周春米雖握執政優勢，卻連兩次鄉鎮補選失利，地方經營裂痕浮現；蘇清泉則背負安泰醫院大火陰影，形象受創但深耕基層多年，仍具威脅。國民黨長期存在人才斷層問題，能否在屏東翻盤仍是未知。這場「不能輸」的南方攻防戰，將牽動藍綠版圖重整。

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

日經亞洲14日刊登對國民黨主席鄭麗文的長篇專訪。該專訪稱，她表明只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，那緊張將停止...

談共諜吳石案 許信良：不應成為政治攻防素材或選戰論述

國民黨主席鄭麗文日前參與白色恐怖秋祭，遭指追思對象包括共諜吳石，引發不小爭議。但民進黨前主席許信良今天表示，威權時代的審...

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

國民黨主席鄭麗文今晚在臉書上發文表示，她今天收到非常特別的禮物，由緬甸「國際和平禁毒基金會」創辦人、董事長鍾儱徽親自贈送...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。