影／蔡英文受邀赴德國發表演說 今晨返台微笑揮手未發表談話

前總統蔡英文本月8日搭機前往德國法蘭克福，出席德國第一屆「柏林自由周」活動，並應邀於「柏林自由會議」發表演說。蔡英文結束德國行，今天清晨搭機返台，華航董事長高星潢到場接機。蔡英文由國安人員帶領步出候機室，全程保持微笑但並未發表談話，僅向現場採訪媒體揮手致意，隨後由國安人員帶領經公務門入境。

「柏林自由週」活動於11月8日到15日舉行，前總統蔡英文於8日前往德國，10日出席「柏林自由會議」發表演說，11日前往德國國會，由友台小組主席徐德分（Till Steffen）導覽，12日前往德勒斯登，了解台積電德國廠建廠進度，聽取簡報後跟台籍工程師互動。13日則前往昔日柏林圍牆遺跡及納粹黨衛軍總部遺址「恐怖地形圖博物館」，蔡英文透露看到過去納粹的文獻時心情沉重。