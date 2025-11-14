國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
國民黨主席鄭麗文。歐新社
國民黨主席鄭麗文。歐新社

日經亞洲14日刊登對國民黨主席鄭麗文的長篇專訪。該專訪稱，她表明只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，那緊張將停止。這是她自1日就任以來首度接受外媒專訪，地點在該黨中央黨部。

對於和中國大陸國家主席習近平的「鄭習會」，鄭麗文在該專訪中強調，對話才能取代對抗，並避免與防止毀滅破壞。她願與習近平會面的前提是維護和平；她也有信心，兩岸絕對能和平化解所有分歧，前總統馬英98年任內就已證明，比只是從事軍備競賽或增加軍事支出，這是1個更好的解方。

該專訪說，鄭麗文主張，唯有接受九二共識，而非將台灣的國防預算，在美國總統川普的催促下迅速增長，才將保障台灣的生存。

對賴清德總統承諾明年國防預算占國內生產毛額（GDP）逾3%、在2030年前至5%，她明言並不相信。她解釋說，此1增幅太高又太快，如此大的幅度無法真正保障台海安全。對為何台灣不應力求類似北約（NATO）國防預算水準的提問，她答道，北約的時間框架是「很久以後的事」，將近2035年，那時川普已卸任很久了。

該專訪稱，從鄭麗文的觀點，危及台灣未來的是民進黨和賴總統，而非北京。她表示，前總統蔡英文就任後拒絕接受九二共識，兩岸關係快速下墜至冰點；如今賴總統正快速進入「台獨法西斯的黑暗時代」。

鄭麗文說，在民進黨統治下，台灣有「綠色恐怖」，引發寒蟬效應。她指控賴總統控制媒體、中選會與司法系統，「那些不認同他支持獨立意識形態的人，都遭貼上親中支持者的標籤，為什麼台灣不能有主張統一的言論自由呢？」

鄭麗文還說，台灣至少9成的文化、歷史及血統來自中國；「這是為什麼我認為，說我們是中國人是非常自然的事」；民進黨正試圖使台灣去中國化，造成民眾困惑憂慮。該專訪稱，她的目標在於讓選民轉向，更接近國民黨的世界觀。有專家提到，儘管很多人將對她上述的世界觀提出質疑，但她的溝通能力且無懼處理敏感棘手話題可能是優勢。

該專訪稱，鄭麗文似乎承認，台灣在華府與北京間保持微妙的平衡，她並指責民進黨在這兩方面都搞錯方向。她認為，出於對爆發衝突的恐懼，華府才想將台積電搬到美國。她的方法之一是藉由恢復國共論壇消除這樣的恐懼；該論壇於2016年中斷。

對日本首相高市早苗，鄭麗文只說，恭喜她成為首相，並希望未來有更多女性參政。

鄭麗文 國防預算 民進黨
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

再捍衛沈伯洋 民進黨：藍白拒絕挺台灣決議到底怕什麼？

會晤日本台灣交流協會代表片山和之 鄭麗文：雙方深入交換意見

秋祭又惹議...他提醒鄭麗文：不要讓這三把火繼續延燒

相關新聞

國民黨主席鄭麗文首度接受外媒專訪 強調兩岸對話才能取代對抗

日經亞洲14日刊登對國民黨主席鄭麗文的長篇專訪。該專訪稱，她表明只要台北接受「九二共識」，即使有不同的解讀，那緊張將停止...

談共諜吳石案 許信良：不應成為政治攻防素材或選戰論述

國民黨主席鄭麗文日前參與白色恐怖秋祭，遭指追思對象包括共諜吳石，引發不小爭議。但民進黨前主席許信良今天表示，威權時代的審...

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

國民黨主席鄭麗文今晚在臉書上發文表示，她今天收到非常特別的禮物，由緬甸「國際和平禁毒基金會」創辦人、董事長鍾儱徽親自贈送...

會晤賴總統 聖克里斯多福總理德魯：堅定支持台灣參與國際組織

賴清德總統今天會晤友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷，他感謝克國長期支持台灣國際參與...

民眾黨要求立院延會 白委可任職至任期最後一天

民眾黨立院團上午在立法院會提出延會案。民眾黨立院黨團總召黃國昌表示，因明年度中央政府總預算案仍陷僵局，所以主張立院本會期...

影／邱議瑩控遭政論節目不實影射 委任律師提告

民進黨立委邱議瑩上午在立法院舉行記者會，指出自己遭政論節目指名道姓影射，嚴重損害名譽，已正式委任律師提告相關當事人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。