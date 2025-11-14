快訊

財神爺終於報喜！大樂透6.91億頭獎開出 一注獨得獎落「這縣市」

「不諳英文的母親教我英語」黃仁勳憶兒時經歷 曝習得領導關鍵

蔡英文訪德獲頒FNF友誼獎狀 出席零日攻擊柏林放映會

中央社／ 台北14日電

前總統蔡英文8日起赴德國訪問，外交部今天表示，蔡英文訪德期間與2政黨智庫交流，並接受諾曼自由基金會頒贈「友誼獎狀」，另受邀出席柏林自由週「零日攻擊」放映會活動。

前總統蔡英文日前出席柏林自由會議發表演說，隔日前往德勒斯登，了解台積電德國廠建廠進度，13日接續參訪柏林圍牆與納粹黨衛軍總部遺址「恐怖地形圖」（Topography of Terror）博物館。

除了上述行程，外交部下午發布新聞稿指出，蔡英文在德國期間，也與「艾德諾基金會」（KAS）及「波爾基金會」（HBS）等政黨智庫代表交流，並赴「諾曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation，FNF）柏林辦公室接受主席巴奎（Karl-Heinz Paqué）代表頒贈「友誼獎狀」。

外交部說，蔡英文也與由德國政府資助的「台灣做頭陣」（Taiwan as a Pioneer，TAP）研究計畫團隊深入座談交流，另受邀出席柏林自由週「零日攻擊」放映會活動，向長年推動台德友好交流的「德台協會」致意。

外交部強調，蔡英文此行與德國國會及地方代表、政黨智庫、學界專家等各界友人，分享台灣民主經驗，除進一步鞏固台德共享民主自由的友好情誼，也向國際社會清楚展現台灣與全球民主夥伴攜手同行，是共同推動世界前進的良善力量。

蔡英文 外交部 柏林
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

蔡英文柏林行程回顧歷史 強調民主陣營合作重要性

陸公安懸賞通告閩南狼 網友揚言今天斬殺、曾嗆要對賴總統不利

參訪柏林圍牆 蔡英文：用反省回望過去 用謹慎面對未來

蔡英文訪歐積電：對台積電歐洲廠充滿信心

相關新聞

立院再修財劃法！中央砍地方636億補助款全填上 明定未來規模只能更高

立法院再修「財劃法」，國民黨、民眾黨立院黨團為防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，今天在立院三讀「財劃法」相關修正案，...

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂9項情況需環評，針對水庫設光電板恐影...

卓榮泰批財劃法「再次修惡」 張麗善轟有完沒完：人民才是真的苦

立法院今天三讀修正「財劃法」部分條文，行政院長卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將會尋求憲政救...

談共諜吳石案 許信良：不應成為政治攻防素材或選戰論述

國民黨主席鄭麗文日前參與白色恐怖秋祭，遭指追思對象包括共諜吳石，引發不小爭議。但民進黨前主席許信良今天表示，威權時代的審...

立院再修財劃法 卓榮泰批藍白「再次修惡」：將尋求憲法救濟

立法院三讀通過修正財劃法，行政院長卓榮泰批評，在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策...

新版財劃法再次修正三讀 卓揆：遺憾立院再次修惡

立法院14日再度三讀通過新版《財政收支劃分法》修正版本，對此，行政院長卓榮泰表示，「非常遺憾，立法院在野黨再次修惡《財劃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。