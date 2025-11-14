卓榮泰批財劃法「再次修惡」 張麗善轟有完沒完：人民才是真的苦

立法院今天三讀修正「財劃法」部分條文，行政院長卓榮泰批評在野黨再次修惡財劃法，將危害政府施政穩定性，行政院將會尋求憲政救濟。雲林縣長張麗善曾多次因地方補助遭刪向中央喊話，對於卓揆言論，她今晚回應「有完沒完，這樣下去人民才是真的苦」，並指拿到權力的人都想把權力拿在手上，應該站在百姓立場思考才是人民之福。

張麗善表示，原財劃法已規定一般性補助款不得低於前一年，是中央先前不依照牌理出牌，亂砍地方補助，如今修法只是恢復原來的法定預算規定。

她說，台灣只有一個，無論錢給地方或由中央執行，一條道路都不可能鋪兩次，財劃法通過是為給地方更多錢做建設，無論是中央或地方，都應站在人民立場思考，將人民基本需求、柴米油鹽醬醋茶、路平燈亮水溝通列為首要，讓地方政府在第一時間能夠快速解決問題。

對於卓揆所說財劃法將危害政府施政穩定性、破壞財政紀律、讓福國利民的政策難以執行，更削減災害應變的能力，並將尋求憲政救濟，張麗善表示，「有完沒完，這樣下去人民才是真的苦」，中央只會喊窮，地方每年繳了那麼多稅金，中央有落實在地方嗎？撥一點錢給地方，讓地方有充足財源做基礎建設，中央也做不到嗎？

她認為中央不該用政治手腕跟地方算計，「還不是都台灣百姓」，應給地方充足預算，做更多基礎建設，而不是要地方看人臉色，還要拜託很多人爭取經費，「拿到權力的人，就想把權力拿在手上」，應該要真正站在百姓立場思考，才是人民之福。