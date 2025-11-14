談共諜吳石案 許信良：不應成為政治攻防素材或選戰論述

國民黨主席鄭麗文日前參與白色恐怖秋祭，遭指追思對象包括共諜吳石，引發不小爭議。但民進黨前主席許信良今天表示，威權時代的審判案件不能以今日民主社會的標準簡化評價，更不應成為現今政治攻防的素材或作為選戰論述。

今年85歲的許信良，下周三將舉行自傳「天命」新書發表會。走過1977年「中壢事件」，曾任桃園縣長的他，屆時將邀請曾任桃園縣長的吳伯雄、朱立倫、吳志揚、呂秀蓮、鄭文燦等人，藍綠歷任桃園縣長共聚，也象徵他長年主張的朝野和解。

許信良今天中午與媒體茶敘。被問到對近日吳石案的看法，他表示，威權時代的匪諜審判，必須放在當時的政治情境與制度背景下去理解，不能以今日民主社會的標準簡化評價，更不應成為現今政治攻防的素材。

許信良指出，吳石固然涉及共諜，但威權時期審判制度長期欠缺程序正義，審判草率，以政治邏輯取代司法標準，也引發後來轉型正義的檢討。

許信良認為，吳石除了是共諜，但也有當年白色恐怖時期審判是否得當的問題，關於歷史的辯論應該促成反省，而非製造新的對立。他呼籲民進黨應以更成熟的民主價值面對歷史，不宜再將此案作為選戰論述。