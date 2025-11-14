新版財劃法再次修正三讀 卓揆：遺憾立院再次修惡

立法院14日再度三讀通過新版《財政收支劃分法》修正版本，對此，行政院長卓榮泰表示，「非常遺憾，立法院在野黨再次修惡《財劃法》」，政院已經規劃可以長治久安的《財劃法》草案，籲請立法院理性討論，懸崖勒馬。

卓榮泰指出，首先，115年度中央政府總預算已送入立法院審查，包括中央、地方的總預算都在審議程序中，修正案卻要求適用明年度總預算，嚴重影響施政穩定性，中央政府總預算無法依此調整，實務上窒礙難行。

第二，明年度統籌稅款，中央已大幅釋出4,165億元給地方，修正案要求維持補助規模，以今年補助總額5,455億元計算，中央必須再舉債2,646億元，將超過《公債法》舉債上限，破壞財政紀律。

第三，明年度預計推動的福國利民政策，包括4年1千億元治水計畫、長照3.0、0-6歲國家養、生育給付每胎補到10萬元等計畫，甚至勞健保的撥補，都會因為《財劃法》修正案掏空中央政府，難以執行。

卓榮泰說，近期，丹娜絲風災、馬太鞍溪堰塞湖災害以及台中非洲豬瘟防疫，都是由中央第一時間協助並且負擔復原重建費用，《財劃法》再次削弱中央政府財政能力，等同削弱災害應變的能力。去年底立法院倉促修法，已鑄成法條公式錯誤、城鄉差距加大、錢權分配不合理等諸多問題，如今既有錯誤未解決，卻再次修惡，使中央施政面臨危機、再擴大城鄉不公，行政院將會在憲政體制中尋求救濟。

行政院發言人李慧芝強調，14日立院通過的《財劃法》修正案，比現行版本更修惡，不只再度拉大城鄉差距，也讓中央失去調節能力。

李慧芝表示，行政院版本的《財劃法》將在最近提出，在財政部等單位研議之下，不但城鄉分配更加公平、地方自治更加強化，更重要的是，每一位國人的生活品質更能提升；行政院期待政院版本《財劃法》送到立院後，朝野黨團能理性討論審議，如若沒有獲得立法院的支持，政院將會尋求憲法救濟。