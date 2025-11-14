快訊

外套準備好！冷空氣南下全台有感降溫 下周低溫急探1字頭

濃密黑煙直竄天…台南安定工廠陷火海 消防趕赴現場救火

外資大逃殺！賣超0050逾11.8萬張最多 竟買超這檔封測股2.7萬張

新版財劃法再次修正三讀 地方636億元補助款全補回

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

立法院14日再度三讀通過新版《財政收支劃分法》修正版本，條文明定，中央給予地方之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數，並且計畫型補助不得低於過去十年同財力級次縣市、同類型計畫的平均值。

立法院去年通過新版《財劃法》，因修法公式錯誤，分配母數寫錯成全國，導致離島縣市分配稅款不增反減；分母變成全台22縣市，離島只能分到2.5億的22分之一，造成連江縣分到的錢比今年更少。

此外，新版《財劃法》經過計算，中央要多釋出3,753億給地方，但在野黨大幅刪凍總預算，行政院因此刪減一般性補助款636億元，最終在朝野協商後，才同意由追加預算補回。

明年的各縣市計畫型補助款，則從2,454億元刪減至308億元，足足刪減2,416億，包括提升道路品質計畫、公有危險建築補強重建、文化生活圈建設計畫、殯葬設施量能提升計畫等就由地方會配財源自行分配。

在野黨因此於今年8月再次提案修正財劃法，要把計畫型補助款、一般性補助款留在地方。

這次三讀條文指出，公式部分，將普通統籌分配稅款中「直轄市及縣市」等文字，新增「不含離島」；將分子為「直轄市及縣（市）」等文字，修正為「離島三縣」。

三讀條文明訂，中央應就下列事項補助地方政府：一、計畫效益涵蓋面廣，且具整體性之計畫項目。二、跨越直轄市、縣市或二以上縣市之建設計畫。三、具有示範性作用之重大建設計畫。四、因應中央重大政策或建設，須由地方政府配合辦理之事項。

前項各款之計畫型補助款，應依本法第37條之3，且補助比率不得低於過去十年同財力次級縣市、同類型計畫的平均值。

三讀條文規範，中央政府給予各地方政府之一般性補助款項金額，不得少於修正施行前一年度預算核列數。中央2025年度補助各地方政府一般性補助款金額，不得少於中央政府於2024年8月30日和2025年度一般性補助款之金額。

三讀條文第32條也修正，直轄市、縣市政府若無下列情形之一者，中央不得減列或減撥補助款：

一、年度總預算、追加預算與特別預算收支之籌畫、編制及共同性費用標準等，未依相關法律及行政院訂定之中央及地方政府預算籌編原則辦理。

二、有依法得徵收之財源而不徵收。

三讀條文第37條明訂，經核定後之跨年度及分年度延續性計畫型補助款，非經地方政府同意不得任意終止或變更補助金額。

地方政府 財劃法
×

一鍵登入，LINE POINTS 限時送

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

民進黨團盼在野黨支持財劃法修法 不要再丟包法案

民進黨團盼通盤檢討財劃法 喊話政院11月底前提出版本

阮昭雄：鄭麗君召集部會討論 盼讓財劃法公平且均衡

新版財劃法擠壓長照社福預算？侯友宜：地方中央還沒談清楚

相關新聞

立院再修財劃法！中央砍地方636億補助款全填上 明定未來規模只能更高

立法院再修「財劃法」，國民黨、民眾黨立院黨團為防行政院繼續苛扣地方政府一般性補助款，今天在立院三讀「財劃法」相關修正案，...

「光電三法」立院三讀過關 水庫等大型水面設光電需環評

立法院今日三讀通過修正「環境影響評估法」、「發展觀光條例」、「地質法」部分條文，明訂9項情況需環評，針對水庫設光電板恐影...

受贈緬甸寶石畫 鄭麗文驚嘆：栩栩如生

國民黨主席鄭麗文今晚在臉書上發文表示，她今天收到非常特別的禮物，由緬甸「國際和平禁毒基金會」創辦人、董事長鍾儱徽親自贈送...

財劃法今再三讀修正 傅崐萁指落實憲法地方自治：幫民進黨圓夢

立法院今天再三讀修正「財劃法」部分條文，國民黨立院黨團總召傅崐萁表示，財劃法亡羊補牢，今天起真正落實憲法地方自治，把錢還...

執政縣市交棒初選 徐國勇：公平公正公開無私辦理

迎戰2026大選，民進黨嘉義縣、台南市、高雄市首長初選領表登記今天截止。民進黨秘書長徐國勇說，黨中央對初選作業過程，秉持...

國民黨副主席會晤國台辦主任宋濤？ 藍營只提見上海市委書記

有媒體報導指出，國民黨副主席張榮恭昨在廈門與會「集美青春影展」，今日清晨轉往上海，傳將與國台辦主任宋濤進行「無設定議題」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。