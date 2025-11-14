民眾黨團提案延會至明年1月底 立院逕付二讀交協商

快訊

中央社／ 台北14日電

民眾黨團今天在立法院會提案，指行政院未依法編列軍警待遇調整相關預算，為避免時間緊迫草率審查，建請延會至明年1月底。院會處理提案時，依照黨團共識逕付二讀並交付協商。

行政院8月通過115年度中央政府總預算案，暫緩編列志願役加薪以及提高警察人員所得替代率預算，強調主要是考量不同公務員的公平性、衡平性，且有違憲疑慮，因此聲請釋憲，若釋憲結果未違憲，將追溯補齊。但此舉引發在野黨不滿，民眾黨團日前對115年總預算案提出復議，總預算案至今尚未付委審查。

民眾黨團上午舉行記者會，黨團幹事長陳昭姿表示，行政院不依法編列軍人待遇條例、警察人員人事條例相關預算，黨團日前對總預算案提出復議，但政院仍不肯撤回總預算案補編，導致目前仍無法審查。

陳昭姿指出，就算行政院此刻補編預算並重新送案，審查時間也來不及。為避免草率審查，民眾黨團提案延會，讓立院有時間好好審查，並為延會向立法院議事人員致謝。

民眾黨團提案指出，立法院法定會期至12月31日止，但115年中央政府總預算案仍陷入僵局，導致無法付委實質審查，追究根本原因是行政院違法亂紀，未依法編列立法院三讀通過的軍人待遇條例、警察人員人事條例相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費。

提案指出，行政院漠視應遵循的法定義務，更濫權宣稱兩個法案有違憲疑慮，以聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕，踐踏軍警消的尊嚴與合法權益。

民眾黨團提案指出，截至11月13日為止，行政院仍不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，亦未撤回總預算案、重新編列相關預算後再行提出。

民眾黨團提案指出，有鑑於總預算案尚待審查，為落實立法院職權，不因時間緊迫而為草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體民眾權利及福祉，重建預算誠信與憲政秩序，因此提案建請院會決議延長會期至115年1月31日為止。

立法院會先於上午決定議程，並於下午3時召開院會處理討論事項。由於先前朝野黨團達成共識，今天討論事項一般提案均不發言、不表決，即逕付二讀交付協商，院會下午處理民眾黨團所提延會議案時，即順利逕付二讀並交付協商。

立法院會期每年2次，自行集會，每年2月至5月底，9月至12月底為法定集會期間，必要時得依法延長會期。

