財政部：院版《財劃法》拚「月底前送立院」 盼建立長久公平制度

財政部次長阮清華14日表示，財政部提出的《財劃法》修法版本已送交行政院，行政院預計最慢於本月底前送入立法院，若進度順利，不排除11月底前就能送出。他強調，《財劃法》攸關跨世代資源分配，行政院版不涉任何黨派考量，核心在於回到「公平、調劑」精神，希望送入立院後，各政黨版本能一併協商，避免只處理單一計算公式，無法真正解決問題。

針對藍白14日是否將計算公式版本逕付三讀，阮清華表示，仍須看朝野協商結論，目前國民黨團提出多個版本，有的僅調整公式、相對單純，也有較全面性的版本，需先釐清協商範圍。他指出，無論政黨立場不同，《財劃法》都應朝「可長可久、跨黨派」方向處理，包括垂直、水平分配在現行制度下都有偏差，必須一併檢討。

阮清華強調，行政院版將採「全面性調整」，包括垂直與水平分配項目，同時兼顧中央與地方財源需求，並以「只增不減」為原則，避免出現地方大幅增減的情況。他指出，一般補助款與統籌分配稅款相較114年舊制都會增加；至於外界關注的部分縣市明年「看似減少」，主要是因加計計畫型補助後的比較結果，若僅看法定分配項目，各地方都是增加的。

他坦言，國民黨版本大幅拉高統籌稅款與補助款，將對中央財政造成極大壓力，因此「協商不可避免」。阮清華表示，《財劃法》對民眾感受不如現金補貼直接，但其影響深遠，牽動國家長期財政與下一代資源分配，呼籲朝野以更周全的制度設計為目標，讓修法真正達成中央、地方雙贏。