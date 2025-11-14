【重磅快評】武大郎外交官：膨風沈伯洋、矮化台灣人

民進黨立委沈伯洋遭陸方立案偵查，賴清德總統一聲令下，綠營全面聲援沈伯洋；駐歐盟代表謝志偉戲謔比喻，中國是西門慶、國民黨是潘金蓮，台灣則是忠厚老實的武大郎，人人都該成為武松般的沈伯洋。謝志偉自甘成為「武大郎外交官」，一面膨風沈伯洋、一面矮化台灣人。

事實上，武大郎是個悲劇角色，武松打虎也救不了兄長，若比喻為兩岸關係，勢必傳達錯亂形象。比起「金瓶梅」，台灣處境似乎更接近「西遊記」的唐僧，外部壓力環伺，內部又缺乏團結，一路顛簸向西方取經，沿途妖魔環伺，「二師兄」豬八戒自吹自擂、沙僧常手足無措，最後還是要靠老被誤解的「大師兄」孫悟空神救援，印證那句「不怕神對手、就怕豬隊友」。

賴總統不先處理沈伯洋爭議，卻喊話被綠營視為「中共同路人」的韓國瑜聲援，結果被韓回酸「自己生病，讓別人吃藥」，引發共鳴。沈伯洋則現身柏林「告洋狀」，自稱他不僅是捍衛台灣民主，更是為全世界的自由民主而戰，未免誇大個人言行。

謝志偉在臉書貼文，韓國瑜此言差矣，台灣不是生病了，而是被下毒了；外人如何下毒，內人當然是關鍵，能毒死武大郎的不正是自己最親的老婆。他還說，台灣人當慣了忠厚老實的武大郎，沈伯洋是拒絕當肉鬆的武松，才會被聯手攻擊，每個台灣人都是沈伯洋，台灣才有救。

民眾黨立委林國成嘲諷，謝志偉言情小說看太多，才會提出如此不倫不類的比喻；沈伯洋並不代表台灣，毋需將其擴大為國際案件，這是沈個人的事，個人造業個人擔，不要拖台灣人下水。

昔日扁政府外交部長陳唐山曾嘲諷新加坡是鼻屎國，這是標準的夜郎自大；如今謝志偉卻將台灣矮化比擬成武大郎，比夜郎自大還誇張。台灣外交處境艱辛，過猶不及都是危機，若把高度藝術的外交辭令變成灑狗血的名嘴語言，就會出現插科打諢的發言；對外代表國家的外交官若自比為武大郎，國際社會看到的「不是AI、是BI（台語：悲哀）」。

繼沈伯洋之後，大陸福建省泉州市公安局昨對網紅八炯、閩南狼也發布懸賞通告，聲稱兩人行為涉嫌「煽動分裂國家罪」，並祭出最高逾100萬元台幣的獎勵。對於陸方懸賞，八炯表示，「原來我也變沈伯洋了」；一時片刻，民進黨「滿城都是沈伯洋」，刻意挑釁中共。

民進黨標榜「抗中保台」，表面上強硬對抗中國大陸，轉身卻對美國老大哥卑躬屈膝，但如今台美關稅搞不定、晶片生態系恐被美刨根，如果這就是對美關係的「武大郎外交」，謝志偉的玩笑話似乎洩漏了國家機密，讓國人哭笑不得。