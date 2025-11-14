快訊

會晤賴總統 聖克里斯多福總理德魯：堅定支持台灣參與國際組織

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
賴清德總統今天會晤聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷。圖／總統府提供
賴清德總統今天會晤友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦總理德魯（Terrance Drew）伉儷，他感謝克國長期支持台灣國際參與，及重申維護台海和平穩定的重要性。德魯表示，兩國超過40年的邦誼不僅建立於合作，更奠基於信；任將持續堅定支持台灣有意義參與包括世界衛生組織（WHO）在內的國際組織。

賴總統致詞時表示，德魯上任以來第三度訪問台灣，充分展現聖克里斯多福及尼維斯聯邦對台灣的重視與支持。賴總統也祝賀德魯本年獲頒「全球最具影響力非裔人物獎」。

賴總統表示，近年來在德魯的支持下，台克兩國不論在農業發展、醫療公衛，或是教育、能源及婦女賦權等領域，都不斷深化互惠共榮的夥伴關係。德魯一樣來自醫界，去年來訪時雙方特別談到兩國的醫療合作成果，並分享「永續島嶼國家」的願景。台灣樂於與聖克里斯多福及尼維斯聯邦攜手合作，打造更優質的公衛醫療環境以造福人民，也將繼續分享台灣經驗，促進當地能源轉型，共同邁向永續發展。

賴總統說，德魯總理此次來訪，特別代表首都巴士底市與台北市及台南市締結姊妹市盟約，象徵兩國關係發展從國家層面深入到城市，將讓雙邊合作更緊密、也更貼近彼此人民的生活，期待兩國透過更多元的國際合作，共同為世界做出更多貢獻。

賴總統也感謝德魯，在今年聯合國大會上再次呼籲國際社會支持台灣的國際參與，並且重申維護台海和平穩定對全球安全的重要性。同時表示，未來台灣將和聖克里斯多福及尼維斯聯邦繼續相互扶持，共同因應各項挑戰，並與更多夥伴國家深化合作，一起促進全球的繁榮發展，繼續攜手前行。

德魯致詞表示，台克兩國超過40年的邦誼不僅建立於合作，更奠基於信任、尊重與共同目標，是一段深植於人民與國家發展、與日俱增的關係。自聖克里斯多福及尼維斯獨立以來，台灣始終並肩同行，並在每個歷史篇章扮演重要角色；不僅協助克國國家基礎建設、科技與發展，更長期投入人才培育，已有數百名克國學生在台灣世界級大學完成學業。

德魯說，聖克里斯多福及尼維斯將持續堅定支持台灣有意義參與包括WHO在內的國際組織。因為台灣的領導力讓世界更好，而世界理應接觸到台灣提出的解方。

台海 賴清德
