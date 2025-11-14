黃國昌立委任期要做到最後一刻 白黨團提延會至明年1月31日

民眾黨立院團今在立法院會提出延會案。民眾黨立院黨團總召黃國昌說，因明年度中央政府總預算案仍陷僵局，才會主張立院本會期延長至明年1月31日，並已獲得國民黨團支持。由於民眾黨有不分區立委有二年條款，明年2月1日起將由其他被提名人遞補，因此若立院本會期延至1月31日，形同黃國昌等現任白委將做到任期作後一天。

民眾黨提案指出，我國憲法第68條規定，立法院法定會期應至今年12月31日止，但明年度中央政府總預算案至今仍陷朝野僵局，無法付委實質審查，追究原因是行政院違法亂紀，行政院未依法編列三讀通過的軍人待遇條例及警察人員人事條例預算，行政院更濫權宣稱該二法有違憲疑慮，聲請憲法法庭釋憲為由刻意延宕。

民眾黨團表示，民眾黨團已對明年度中央政府總預算案提復議，截至11月13日，行政院皆不願依法追加編列軍人加薪、提高警消退休金替代率等預算，也未撤回總預算案，重新編列上開預算後再提出。為落實對人民承諾與立法院職權，捍衛軍警消人員及全體國民各項權利及福祉，提案建請院會作成決議，本會期延長至明年1月31日止。