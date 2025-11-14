花蓮洪災270億元特別預算案 立院邀卓揆18日報告備詢

副總統蕭美琴出席在歐洲舉辦IPAC會議，卻因浮誇的大內宣，招致批評，也觸及一中原則的敏感神經，更可能成為大陸拒絕台灣出席2026深圳APEC領袖峰會的報復性限制；未來一年，賴政府應以務實、精準的外交策略，因應陸方可能的三重攻勢，設法在強勢主辦國的壓力下，維持既有領袖峰會的席位。

2025-11-14 10:30