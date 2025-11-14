花蓮洪災270億元特別預算案 立院邀卓揆18日報告備詢
花蓮馬太鞍溪堰塞湖洪災，重創花蓮光復鄉。立法院今天經報告事項決議，將於18日邀請政院院長卓榮泰等相關部會首長，來到立法院報告「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」編製經過並備質詢。
行政院院會昨天通過「中央政府花蓮馬太鞍溪堰塞湖災後重建特別預算案」，共編列270億元用於馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程、農業復原、電力系統、公共設施等，經費全數舉債支應，預算案將送立法院審議。據了解，為因應鳳凰颱風，預算也增列水利設施、預備金20億元。
據了解，原先行政院擬編列250億元，但為因應近日鳳凰颱風災情，新增需求水利設施15億元與預備金增列5億元，歲出共計編列270億元，保留30億元額度。
經費重點包含馬太鞍溪堰塞湖整治相關工程14億元、農業復原27億元、電力系統3億元、自來水、瓦斯及燃氣設施1億元、家園及公共設施10億元、水利設施99億元、道路及交通47億元、環境衛生復原42億元、社會復原及產業促進10億元、其他17億元。
立院決議，18日上午邀請行卓榮泰、主計長、政部部長、行政院公共工程委員會主任委員及相關部會首長列席，報告特諜預算編製經過並備質詢，質詢人數由國民黨立院黨團推派5人、民進黨立院黨團推派5人、民眾黨立院黨團推派1人進行。
