高嘉瑜爆北市官網出現「上海區公所」社會局長要求致歉：錯誤訊息

前立委高嘉瑜指出，有民眾手機掃描市府重陽敬老金QR碼後，社會局官網竟跳出「上海區公所」字樣，質疑北市府響應習近平統一政策，要求說清楚。北市社會局長姚淑文上午駁斥，並指高嘉瑜的錯誤訊息誤導民眾，非常不應該，也已向警局報案。

姚淑文表示，一般人如果發現這樣的問題，通常都會查證，更何況是公部門系統，不會發生這樣子的錯誤，但很遺憾高嘉瑜沒有來做任何徵詢，將錯誤訊息放到網路上，覺得非常遺憾，這不該發生。

姚淑文指出，昨天報警，跟警方確認，先以偽造文書報案，未來若是有人刻意入侵，可以加告妨礙電腦使用罪，一定要正式澄清。

她說，對於高嘉瑜以錯誤訊息誤導民眾，非常不應該，也因為這樣的錯誤會誤導民眾，對於社會局的福利方案產生不信任，問題會更為嚴重，也希望高嘉瑜應該要致歉。

姚淑文表示，已經向警方正式製作筆錄提告，警方會了解這文書是經由什麼方式產生，如果有刻意偽造，會告到底。媒體追問是否是告高嘉瑜？姚淑文表示，目前主要是高嘉瑜說是經由他人提供給她，要確切了解，到底是何人提供「尊重警方偵辦程序」。

社會局表示，經查證，網頁後台系統，未曾有「上海市區公所」相關文字紀錄，消息所稱並非事實，可能為有心人士利用Chrome網站翻譯設定問題，或刻意後製圖片。社會局已完成報案，警方也依偽造文書進行偵辦，也可能依社維法處理。