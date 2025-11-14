蔡英文柏林行程回顧歷史 強調民主陣營合作重要性

前總統蔡英文訪德行程密集，昨天到柏林多個重要遺址參觀，並走進柏林邦議會與友台小組成員會面，雙方談到教育及經濟合作，蔡英文也在柏林邦議會以歷史借鑑，重申民主陣營國家合作重要性。

前總統蔡英文日前出席柏林自由會議發表演說，隔日前往德勒斯登，了解台積電德國廠建廠進度，昨天接續參訪柏林圍牆與納粹黨衛軍總部遺址「恐怖地形圖」（Topography of Terror）博物館，由館長親自導覽，了解納粹德國的統治歷史，以及德國戰後面對大屠殺歷史的方式。

導覽期間，她專注聆聽講解，並在集中營受迫害小女孩的照片前駐足。蔡英文表示，在博物館內看到納粹時期文獻時心情沉重，同時也讚許二戰結束後德國以反省方式面對歷史。

她步出博物館時告訴記者，德國透過大量保存與整理照片與文獻，「非常用心地把歷史如實呈現給世人」，讓不同世代能從歷史記取教訓、不再犯錯，值得其他國家借鏡。

談及是否將這些觀察帶回台灣，中央社詢問蔡英文是否會把此行心得納入今年改版的政策討論平台「想想」，深化歷史教育與轉型正義公民思辨。

蔡英文回應，「我們來看看還可以再做什麼。」她也表示，若有機會，大家也可以來德國看看如何以反省、謹慎且誠實的態度面對過去。

博物館恰位於東西德交界，正門口前方留有一段圍牆遺址。蔡英文在臉書指出，1989年柏林圍牆倒塌時，台灣仍未完全民主化，如今台灣已成為「百分之百的民主國家」，使她能在36年後走進德國國會並在柏林公開演說。

除了國會，蔡英文此行也走入柏林邦議會，與2022年成立的跨黨派友台小組會面。她在致詞中回顧，14年前首次造訪柏林、正投入第一次總統大選，當時未能當選，但4年後再度挑戰成功，開啟8年任期。

她說，這些年來世界變化劇烈，無論是科技發展、俄烏戰爭爆發，或全球威權勢力擴張，都讓國際政治環境變得更為複雜，民主國家因此更需要彼此緊密合作。

台灣與德國都曾歷經威權統治，今日也同樣面臨境外威權挑戰，唯有深化連結、強化團結，才能守護民主。

結束回顧歷史的一天，蔡英文在臉書展望未來表示，「在歷史面前我們都是微小的存在，但唯有謙卑與勇氣，才能做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量」。