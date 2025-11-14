IPAC布魯塞爾峰會宣言 強調明確界定台海現狀保衛和平

對中政策跨國議會聯盟（IPAC）7至8日在布魯塞爾舉行年度峰會，並通過台灣海峽「現狀維持宣言」，其中特別強調明確界定「現狀」的重要性，以確保台海和平。

IPAC以對北京立場強硬著稱，串聯全球各大洲的國會及區域層級議會現任議員。近日在布魯塞爾歐洲議會（European Parliament）內舉行的IPAC峰會有來自28個國家的議員參加，副總統蕭美琴應邀出席發表演說。這也是台灣去年正式加入IPAC後，首次以會員國身分參加峰會。

根據IPAC布魯塞爾峰會的台海「現狀維持宣言」，各國議員除了重申反對任何單方面改變台海現狀的行為，也表態破壞台海現狀的行為不僅止於軍事侵略。宣言提到，中國近年來的行動凸顯，各國有必要明確界定何謂「現狀」。

根據宣言，以下行為也屬於破壞「現狀」：阻止台灣行使獨立治理，阻止台灣施行邊境管控（含領海），以及阻止台灣採取措施，以維持正常經濟運作或保衛社會免於惡意政治干預之害；阻撓台灣與其他國家建立實質關係，或阻撓其他國家自由與台灣往來；以及透過強迫或脅迫手段，促使台灣接受未獲民選政治代表或未經公民同意的政治安排。

宣言指出，一旦北京出現上述行為，即應被視為「破壞現狀」，國際社會應採取「等比例」回應。以任何形式對台灣採取強迫或武力行動，包括奪取離島、抵制、封鎖、禁運或干預台灣的治理體系，皆屬不可容忍。

宣言另重申，民主國家應盡速制定「共同戰略」，以認定、澄清並保衛現狀，嚇阻台海局勢升級。戰略應明確向北京傳達，任何升級行動將導致巨大的政治與經濟代價。

宣言並敦促各國確保台海航行自由不受阻礙，呼籲各國政府評估一旦發生台海危機，各國可能面臨的經濟風險，且須公開相關結論。

宣言呼籲各國繼續抵制北京曲解國際法，特別是聯合國大會第2758號決議，並重申對台灣動用武力違反「聯合國憲章」揭示的原則。

根據宣言，加入IPAC的各國議員擬在未來數個月在各議會發起行動，以促使各國政府採納台海「現狀維持宣言」揭示的原則並提出相關政策。

各國議員在峰會強調，台灣及台灣所在區域的和平穩定，對全球安全至關重要。

值得一提的是，IPAC陣容持續擴大。根據IPAC提供的資訊，去年台北峰會結束後、至今年布魯塞爾峰會登場前，IPAC總計迎來7個新成員國，包括愛沙尼亞、拉脫維亞、塞爾維亞、斐濟、尚比亞、辛巴威、巴拿馬；新加入的議員則多達82位。目前總計有43個國家及跨國區域層級議會（例如歐洲議會）加入IPAC，人數約300人。