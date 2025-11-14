鄭麗文籲執政黨「勿無止盡內耗」

國民黨主席鄭麗文昨天出席第四屆中道高峰會時喊話執政黨，應以大局為重、以人民福祉為念，可良性競爭，但不該讓無止盡的惡鬥、內耗，斷送台灣的前途。民進黨發言人韓瑩表示，民進黨一樣回送給鄭麗文，政黨對內可以良性競爭，但國家利益不能犧牲，對外更要團結一致，不能夠放棄主權敵我不分。

鄭麗文昨在國民黨中央分別會晤新加坡駐台代表葉偉傑、日本台灣交流協會代表片山和之。鄭麗文表示，會中討論台灣情勢、兩岸關係與區域發展，維持台海和平穩定不僅攸關台灣，也與區域及全球安全息息相關。日本和星國代表皆邀請鄭麗文訪問。

中華中道領導文化總會主辦的中道高峰會昨登場，鄭麗文、前副總統蕭萬長、立法院前院長王金平等人與會。鄭麗文致詞表示，蕭萬長代表國民黨長期在台灣引以為傲的良善治理技術官僚，王金平代表在國會裡中道、和諧、民主的價值，政治的核心精神就是對話、協調、折衷妥協，尋求共識。

鄭麗文說，希望兩岸共好雙贏、免除戰禍，兩岸和平造福的不只是台灣兩千三百萬人，更讓國際避免世界大戰的發生；不只是兩岸應避免零和遊戲，中、美國兩大強權也希望以對話取代對抗、和諧共贏，相信全世界都會鬆一口氣。

訪柏林圍牆 蔡英文談台灣民主可貴

前總統蔡英文昨參訪柏林圍牆時表示，柏林圍牆倒塌時，台灣還不是具有真實意義的民主國家，但今天台灣的前總統能在卅六年後在柏林發表公開演說、前往德國國會，因為台灣已是一個百分之百的民主國家，在威權國家威脅下，證明自由與民主的可貴與效率。