四接防波堤工程下周二開標 民團轟橫柴入灶

台電第四座液化天然氣接收站（四接）防波堤工程本月十八日開標，守護外木山行動小組召集人王醒之昨批，台電還沒解決土壤汙染問題就「橫柴入灶」，要基隆人吞下去；三接有預算浮報爭議，四接恐怕也是「橫『財』入灶」。基隆市長謝國樑說，執照未取得前不能動工，台電應該非常清楚。

台電昨表示，標案內容是防波堤及圍堤造地工程，與接收站建置及機組更新工程不同，台電在取得地方政府核發執照後才會動工。基隆市政府九月卅日發函給協和發電廠，台電將依規定於三個月內提送土壤汙染調查及評估計畫，並於環境部、基隆市政府督導下執行土汙改善。

王醒之質疑，四接被踢爆台電長年累積嚴重土壤汙染問題，工程被迫暫緩，這塊「毒地」被地方政府依土汙法公告為「整治場址」，並要求台電提出完整的汙染整治計畫，台電卻想用草率、敷衍版的應變計畫偷渡。他質疑，現在台電都還沒有提土汙計畫，就要急著辦工程開標，「到底在急什麼？會不會像三接一樣有錢財的爭議？」

王醒之說，近年天然氣接收站爭議不斷，桃園三接「滅海」（千年藻礁）、基隆四接「滅港」（基隆港）、台中五接「滅生」（白海豚）、高雄七接「滅村」（大林蒲遷村），台灣能源發展進入「天然氣上癮」模式，接收站工程徹底淪為粗暴建設，他要求中央重新體檢排程中的接收站計畫，落實環境與程序正義。

謝國樑表示，台電工程招標，基隆市府不便置喙，市府會以環境安全做為審查的依據，也希望台電在相關執照審查通過後才得以施工。

基隆市環保局強調，改善完成前不能進行其他開發計畫，九月卅日已發函協和電廠，要求三個月內提送土汙調查及評估計畫，目前尚未接獲。局長馬仲豪說，電廠防波堤招標施工位置是否位在公告土壤汙染整治場址內，應由協和電廠提供施工位置地號，再現勘確認。