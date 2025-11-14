聽新聞
0:00 / 0:00

中研院12月13日票選3院長候選人

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

據中央研究院院長遴選辦法，院長任期屆滿前一年組成遴選委員會，組成後六個月內，向評議會提出院長候選人排序推薦名單至少四人，並由評議會依法選舉。院長遴選委員會表示，預計十二月十三日召開評議會，當天將從至少四名院長候選人中，選出排序推薦名單三名，呈請總統遴選並公布最終結果。

依規定，院長遴選委員會置委員十五人，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉三人，及中研院研究人員及研究技術人員選舉三人，組成十五人遴委會。遴選委員互推一人為召集人擔任主席，本屆召集人為中研院前院長李遠哲。

中研院院長遴選委員會除對外公開徵求各界推薦具傑出學術成就、崇高學術地位、宏觀學術視野、富行政能力、秉開闊胸襟之院長被提名人外，亦得主動尋覓接洽適當人才為被提名人。院長遴選委員會為了解中研院學術環境與需求，必要時得與院內同仁舉行座談，中研院八月已舉辦過兩場座談會。

有權選舉中研院院長的則為中研院評議會。中研院現有評議員八十人 ，其中數理科學組廿三人、工程科學組 十四人、生命科學組廿人、人文及社會科學組廿三人。其中，當然評議員卅六人，包括正副院長、各研究所長及研究中心主任，此外還有由院士選舉的聘任評議員四十四人。

院長候選人的選舉，由評議會採無記名排序投票，以序位合計值最低且排序在前之三人當選，再交由總統圈選最後人選。

中研院 陳建仁
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

台灣如何30年內拿3座諾貝爾獎？ 中研院長廖俊智：至少要做到4件事

陳建仁是中研院院長候選人？立委質疑「裁判變球員」提前知道面試題目

北港武德宮、中研院學者出書 扶鸞「靈秘」實跡公諸於世

中研院法研所研究如何選任大法官 翁曉玲：不該淪賴清德私人律師

相關新聞

陳建仁爭中研院長？ 立委：裁判變球員

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，國民黨立委柯志恩昨天質詢，前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，卻在九月底請辭，傳出...

鄭麗文籲執政黨「勿無止盡內耗」

國民黨主席鄭麗文昨天出席第四屆中道高峰會時喊話執政黨，應以大局為重、以人民福祉為念，可良性競爭，但不該讓無止盡的惡鬥、內...

中研院12月13日票選3院長候選人

據中央研究院院長遴選辦法，院長任期屆滿前一年組成遴選委員會，組成後六個月內，向評議會提出院長候選人排序推薦名單至少四人，...

藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

衛福部先前提出擬三大方向調整補充保費政策，將影響股息、租金收入的小資族、存股族，立委賴士葆今表示，要送上紅包，建議向有能...

詐欺犯罪防治條例修正 桃園副市長蘇俊賓：加強平台管理

行政院院會今討論詐欺犯罪危害防制條例修正案，桃園副市長蘇俊賓認為防制工作除了在金流與末端防堵，訊息平台管理也是重點。

政院修正防詐條例 葛如鈞憂「金融戒嚴」會更加擾民

詐騙猖獗引民怨，行政院推修正「防詐條例」，提高刑責也強化相關機制。國民黨立委葛如鈞表示，條文中來看賦予警察機關太多權力，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。