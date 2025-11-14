中研院12月13日票選3院長候選人

據中央研究院院長遴選辦法，院長任期屆滿前一年組成遴選委員會，組成後六個月內，向評議會提出院長候選人排序推薦名單至少四人，並由評議會依法選舉。院長遴選委員會表示，預計十二月十三日召開評議會，當天將從至少四名院長候選人中，選出排序推薦名單三名，呈請總統遴選並公布最終結果。

依規定，院長遴選委員會置委員十五人，由評議員依數理科學組、工程科學組、生命科學組與人文及社會科學組每組各選舉三人，及中研院研究人員及研究技術人員選舉三人，組成十五人遴委會。遴選委員互推一人為召集人擔任主席，本屆召集人為中研院前院長李遠哲。

中研院院長遴選委員會除對外公開徵求各界推薦具傑出學術成就、崇高學術地位、宏觀學術視野、富行政能力、秉開闊胸襟之院長被提名人外，亦得主動尋覓接洽適當人才為被提名人。院長遴選委員會為了解中研院學術環境與需求，必要時得與院內同仁舉行座談，中研院八月已舉辦過兩場座談會。

有權選舉中研院院長的則為中研院評議會。中研院現有評議員八十人 ，其中數理科學組廿三人、工程科學組 十四人、生命科學組廿人、人文及社會科學組廿三人。其中，當然評議員卅六人，包括正副院長、各研究所長及研究中心主任，此外還有由院士選舉的聘任評議員四十四人。

院長候選人的選舉，由評議會採無記名排序投票，以序位合計值最低且排序在前之三人當選，再交由總統圈選最後人選。