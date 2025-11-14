聽新聞
陳建仁爭中研院長？ 立委：裁判變球員

聯合報／ 記者陳宛茜蔡晉宇林銘翰／台北報導

中研院院長廖俊智任期明年六月屆滿，國民黨立委柯志恩昨天質詢，前副總統陳建仁原本是院長遴委會副召集人，卻在九月底請辭，傳出是因為被推薦為院長候選人，陳建仁此舉恐是「裁判變球員」，提前知道面試題目。中研院回應，現階段無法告知陳建仁是否為院長候選人，但所有訊息都公開，不用擔心公平問題。陳建仁方面昨晚截稿前未取得回應。

中研院六月中旬組成院長遴選委員會，陳建仁擔任遴委會副召集人，卻在九月底請辭，外界盛傳因他獲推薦為院長候選人之一。陳建仁擔任副總統之前，便曾擔任中研院副院長四年多。廖俊智五年前準備連任院長前，也曾傳出甫卸任副總統的陳建仁要出馬與廖俊智競爭院長。

立法院教委會昨邀請廖俊智備詢，柯志恩質疑，陳建仁原本是院長遴委會副召集人，卻傳出為了擔任院長候選人而請辭，但他已以副召集人身分參加八月舉辦的兩場座談會，蒐集中研院人對院長的建議，對其他三位候選人非常不公平。

對此，遴選委員會發言人、生醫所所長陳儀莊說，現階段無法告知陳建仁是否為院長候選人，但不必擔心公平問題，因為所有會向院長候選人提出的問題，都是之後才決定；所有訊息至今都是公開的，所有候選人知道的事情都一樣，包括八月座談會的資料。

柯志恩指出，這是程序問題，如果四名候選人中有一人擔任院長遴選委員，八月就看過所有資料，就會比其他候選人具備更多競爭力；如果陳建仁的確是院長候選人，應該在剛被徵詢時立刻辭去副召集人，不是九月底才辭去。她建議中研院制定規定，有可能成為院長候選人就不該擔任遴委，雖不違法，但影響公平性與社會觀感。

國民黨立委萬美玲質疑，中研院連續三任院長從李遠哲、翁啟惠到廖俊智，接任時都是五十來歲，但陳建仁現在已經七十五歲，是否不符合中研院院長年輕化趨勢？廖俊智表示，中研院並未對院長年齡做任何規畫。

民眾黨立委劉書彬表示，此事被媒體提早揭露，可能產生政治效應，無論陳建仁是否獲得提名，其實都已是一場不公平比賽。

民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱指出，陳建仁請辭遴選委員會副召集人，不代表他就有意爭取中研院長，在野黨的質疑是誅心之論。

