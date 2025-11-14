范雲：IPAC通過現狀維持宣言 鼓勵各國政治領袖採納

民進黨立委范雲今天說，這次對中政策跨國議會聯盟（IPAC）共同通過的決議，其中出現「對（台灣/海峽兩岸）現狀的宣言」一章，這是繼IPAC去年通過聯大2758號決議文不涉台的模範決議後，更進一步討論台灣國際地位，並將鼓勵各國政治領袖採納。

台灣今年首度以成員國身分參與對中政策跨國議會聯盟年度大會，范雲以台灣共同主席身分受邀與會。

范雲今天先後透過媒體群組及網路直播，分享IPAC今年通過「2025布魯塞爾公告」，重點包括打擊跨國鎮壓，以及通過跟台灣國際地位相關的「現狀維持宣言」。

范雲表示，宣言的內容除延續IPAC過去的長期立場外，對於何謂「現狀」有更強烈的定義，包括北京若有阻止台灣行使獨立政權、否定台灣與他國建立實質關係、強迫台灣接受未經台灣公民或民意代表同意的政治協定等行為，皆屬「違反現狀」。

范雲指出，換言之，IPAC宣言認為的現狀是，台灣已有正在行使的獨立政權、台灣可與他國建立實質關係、任何與台灣有關政治協定都需經台灣公民或民意代表同意。

范雲表示，IPAC宣言也承諾，未來幾個月將推動議會倡議，鼓勵各國政治領袖採納這些原則，並採取相對應的政策。此外，在「聯大2758號決議不涉台」後，美國、澳洲、歐洲議會等近10個國家或區域議會，都已通過相關決議，她認為這就是IPAC的行動力。

范雲也說，她在IPAC晚宴致詞時提到，謝謝大家幫台灣一起反制中共的認知戰，也讓各界知道，在法理上「PRC（中國）並沒有擁有台灣」。