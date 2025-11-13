藍委送紅包提補充保費「改1規定大家沒意見」 衛福部長石崇良幽默回應

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛福部先前提出擬三大方向調整補充保費政策，立委賴士葆今表示，要送上紅包，建議向有能力者多徵一點，並取消現行「補充保費單筆上限1000萬元」規定。衛福部長石崇良也幽默回應，這次學會先跨部會協調。記者翁唯真／攝影
衛福部先前提出擬三大方向調整補充保費政策，將影響股息、租金收入的小資族、存股族，立委賴士葆今表示，要送上紅包，建議向有能力者多徵一點，並取消現行「補充保費單筆上限1000萬元」規定。衛福部長石崇良也幽默回應，這次學會先跨部會協調。

衛福部原先擬針對股利、利息、租金所得改採年度結算，超過2萬就要徵2.11％、單筆扣繳上限1000萬提高到5000萬、高額獎金起徵門檻調整為最低工資的4倍。不過也引發許多小資族、存股族反彈，政策急喊卡。

賴士葆今於立法院衛環委員會質詢表示，健保財務連年增重，但補充保費仍設有1000萬元課徵上限。今天要送上大紅包，替他找錢，只要改掉1000萬元上限規定就行。

賴士葆說，今年現金股利總發放約2.3兆元，依現行2.11%補充保費率計算，理論上可進帳485億元。他認識股利上百億的就有2位，多繳2.11%補充保費，有錢人跟小資族都不會有意見。

石崇良回應時笑說，「剛剛聽到委員這樣講，我眼睛都亮起來」，晚上一定好睡，不過相關政策需跨部會協調，這次學會了要先跨部會討論。

補充保費 賴士葆 衛福部 石崇良 現金股利
