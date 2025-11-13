詐欺犯罪防治條例修正 桃園副市長蘇俊賓：加強平台管理

行政院院會今討論詐欺犯罪危害防制條例修正案，桃園副市長蘇俊賓認為防制工作除了在金流與末端防堵，訊息平台管理也是重點。

蘇俊賓引用路透社報導，指全球每天有150億則詐騙內容流竄，台灣約佔1%，即1.5億則，Meta在台主動移除430萬則詐騙網頁，效果其實微乎其微。

蘇俊賓說，Meta系統只有在自動預判廣告內容有95%機率進行詐騙才會封禁，低於95%則會懲罰性收取較高費用以遏止犯罪念頭，但這個模式根本不是阻詐，而是建立一個新的收費模式，讓詐騙業者各自投入能量，提高詐騙網頁偽裝的本事。

蘇俊賓建議中央修法時明確要求平台提高阻詐標準，規範特定高風險廣告演算法使用環境，落實高風險廣告自動下架，並賦予主管機關更強的監督工具與量化目標，在源頭給平台更多壓力，才能真正扭轉詐騙量能持續膨脹的現況。