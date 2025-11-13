政院修正防詐條例 葛如鈞憂「金融戒嚴」會更加擾民

詐騙猖獗引民怨，行政院推修正「防詐條例」，提高刑責也強化相關機制。國民黨立委葛如鈞表示，條文中來看賦予警察機關太多權力，只要「疑似」就可鎖帳戶、封網站，恐有「金融戒嚴」的嫌疑，政府應去抓如太子集團真正大咖，而非造成擾民情況，若要推修法一定要有配套。

行政院會今天通過內政部擬具的「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案。針對金融與虛擬資產業者，司法警察機關得在必要範圍提供疑似被害人資料，協助業者主動關懷與勸導，強化同業、跨業照會合作機制，建立跨業聯防通報平台。

其中修正條文草案第9條，司法警察機關得將疑似涉及詐欺犯罪之存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。草案第42條，則是主管機關或司法警察機關，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取詐欺網站。

葛如鈞質疑，該草案第9條賦予警察機關太多權力，可以完全不用舉證，覺得有問題、「疑似」的，都可以直接鎖帳戶？這難免會令人聯想到是否會用於打擊政治人物，像先前就有在野黨立委被指與詐騙有關，那是不是也不用舉證就先封帳戶再說？其實過去就已經發生5000人數位帳戶遭凍並組自救會的情況，執行上恐有政治化隱憂，甚至變成金融警政化。

葛如鈞提到，有關該草案第42條，要下架或封鎖網站，原本是需要「主管機關、警察機關」都認為有必要時才能做，若修法後變成只要任一方想做即可，那變成警察權無限擴張，警察就可以決定要不要封鎖網站？像先前有出現民眾領10萬遭警察騷擾的情況，警察真正工作是將壞人抓起來，怎麼會動到老百姓？這恐有「金融戒嚴」的嫌疑。