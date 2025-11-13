快訊

國軍留營率節節高？ 藍委揭「假留真退」：薪水照領、人不在部隊

森崴虧損風暴延燒、高層請辭 正崴集團3家公司14日復牌

政院修正防詐條例 葛如鈞憂「金融戒嚴」會更加擾民

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
防詐也出現擾民情況，近期有不少民眾投訴。圖／本報資料照片
詐騙猖獗引民怨，行政院推修正「防詐條例」，提高刑責也強化相關機制。國民黨立委葛如鈞表示，條文中來看賦予警察機關太多權力，只要「疑似」就可鎖帳戶、封網站，恐有「金融戒嚴」的嫌疑，政府應去抓如太子集團真正大咖，而非造成擾民情況，若要推修法一定要有配套。

行政院會今天通過內政部擬具的「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正草案。針對金融與虛擬資產業者，司法警察機關得在必要範圍提供疑似被害人資料，協助業者主動關懷與勸導，強化同業、跨業照會合作機制，建立跨業聯防通報平台。

其中修正條文草案第9條，司法警察機關得將疑似涉及詐欺犯罪之存款帳戶、電子支付帳戶、信用卡或虛擬資產帳號列為警示，並暫停全部交易功能。草案第42條，則是主管機關或司法警察機關，得令網際網路接取服務提供者為停止解析或限制接取詐欺網站。

葛如鈞質疑，該草案第9條賦予警察機關太多權力，可以完全不用舉證，覺得有問題、「疑似」的，都可以直接鎖帳戶？這難免會令人聯想到是否會用於打擊政治人物，像先前就有在野黨立委被指與詐騙有關，那是不是也不用舉證就先封帳戶再說？其實過去就已經發生5000人數位帳戶遭凍並組自救會的情況，執行上恐有政治化隱憂，甚至變成金融警政化。

葛如鈞提到，有關該草案第42條，要下架或封鎖網站，原本是需要「主管機關、警察機關」都認為有必要時才能做，若修法後變成只要任一方想做即可，那變成警察權無限擴張，警察就可以決定要不要封鎖網站？像先前有出現民眾領10萬遭警察騷擾的情況，警察真正工作是將壞人抓起來，怎麼會動到老百姓？這恐有「金融戒嚴」的嫌疑。

葛如鈞強調，絕對支持政府打炸，但是要設法真正解決問題，為什麼太子集團嫌疑犯很多都交保，為什麼真正大咖集團可以在台灣窩藏這麼久，這才是真正要檢討的，結果現在打詐變成影響的是一般老百姓。政府若要推動修法，建議要有其他的配套措施，例如錯封、錯凍的「如何歸責」以及擾民造成損失的「相關賠償」 等。

國民黨立委葛如鈞。圖／葛如鈞辦公室提供
警察 帳戶 網站 葛如鈞 詐欺 詐騙 太子集團 內政部
×

