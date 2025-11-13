G7外長會議發聯合聲明 賴總統：維護台海和平已是國際共識

快訊

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
七大工業國集團（G7）外長會議13日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性。賴清德總統在臉書表示，這顯示，維護台海和平已是國際共識。圖／聯合報系資料照片
七大工業國集團（G7）外長會議13日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性。賴清德總統在臉書表示，這顯示，維護台海和平已是國際共識。圖／聯合報系資料照片

七大工業國集團（G7）外長會議13日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性。賴清德總統在臉書表示，這顯示，維護台海和平已是國際共識。國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。

賴總統表示，在剛結束的「七大工業國集團」（G7）外長會議上，第四度發表聯合聲明，展現對台海和平穩定的堅定支持，也呼籲台灣能有意義參與國際組織。這顯示，維護台海和平已是國際共識。賴總統說，感謝友盟夥伴長期以來，在國際場合為台灣發聲，展現對區域和平的重視與支持。

賴總統指出，就在最近，副總統蕭美琴、前總統蔡英文，也相繼前往歐洲，向國際夥伴分享台灣的民主故事，傳達台灣與世界同行的決心。

賴總統表示，國際社會對台灣的重視，一再證明我們是值得信賴、負責任的夥伴。我也要強調，台灣熱愛和平，也有意願、有能力，為國際社會做出更多有意義的貢獻。「面對世界變局，我們會一棒接一棒，以自信、務實、堅定的步伐，與國際夥伴深化連結，讓台灣繼續成為穩定而可靠的力量」。

台海 G7 賴清德 蔡英文 蕭美琴
