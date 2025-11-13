外交部組台商團赴史瓦帝尼 推廣投資環境促經貿合作

外交部日前籌組台商團出訪非洲友邦史瓦帝尼，這是今年第三度籌組產業團赴史國，期間拜會史國總理戴羅素，並參訪台灣產業創新園區預定地。此考察團旨在協助推廣當地投資環境，也持續開拓台史雙邊經貿合作。

外交部下午發布新聞稿指出，外交部於10日至12日籌組非南地區台商投資考察團赴史國考察。自今年4月以來，外交部已三度籌組產業團赴史國，獲得國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）、總理戴羅素（Russell Dlamini）及史國各界高度讚賞與關注。

外交部說明，這次考察是延續外交部長林佳龍於4月下旬以總統特使身分率台灣產業界人士訪問史瓦帝尼王國，以及同年7月下旬產業團二訪史國後，再次展現「公私協力」推動政府經貿外交的「榮邦計畫」的動能，同時也回應旅居南部非洲台商對投資史國的高度興趣。

外交部表示，考察團成員涵蓋建築、成衣紡織、汽車零組件、化妝品、包裝等領域，期間除拜會戴羅素，史國商工暨貿易部長卡馬洛 （Manqoba Khumalo，另譯：庫馬羅）、政務次長馬素古（Melusi Masuku）、參議院副議長穆德路利（Ndumiso Mdluli）等政要也出席經貿投資座談會，展現史國政府高度重視及歡迎，

外交部提到，考察團訪也參訪史國投資單一服務窗口辦公室（BOSS）、「台灣產業創新園區」（TIIP）預定地、台商工廠，以及參加台灣「台灣產業創新園區」簡報會，深入了解史國投資環境與潛力。

外交部說，史國主流電視及平面媒體對這次非南地區台商訪問行程有大篇幅報導。此次投資考察團持續開拓台史雙邊經貿合作新藍海，也為兩國深化經濟合作、推動互利共贏奠定堅實基礎，展現了台灣在全球經濟舞台上的積極角色與貢獻。