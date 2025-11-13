台美關稅談判 童子賢盼雙贏：先進製程只有台灣能協助美國

針對台美關稅談判，和碩董事長童子賢表示，美國最渴望製造業回流，尤其高階晶片設廠，「先進製程晶片製造，只有台灣能協助美國」，期盼這是雙贏成果；希望台灣關稅能降到合理程度，最少和競爭對手，尤其東北亞國家打平。

2025資訊月今天在台北世貿1館揭幕，台北市電腦公會榮譽理事長童子賢出席開幕儀式，於會後接受媒體訪問。

針對台美關稅談判，童子賢表示，目前台灣跟美國很多溝通應該是有效，這兩天也有看到瑞士的稅率降低，相信這是美國總統川普談判的風格，「前面熱情的協商、後面冷靜的結果」。

他接續說，美國最渴望製造業回流，尤其高階晶片能到在美國設廠，全球之中，「先進製程的晶片製造，只有台灣有辦法協助美國」，期盼這是雙贏的成果。

他補充，一部分的先進製程晶片，美國獲得台灣的協助，重新導入產業，台灣也能雙贏，把產業的根留在台灣；另外，台灣的關稅也能降到合理程度，和競爭對手比較，尤其和東北亞這幾個國家，希望最少是打平，能夠拉低是更好。

童子賢初步估計，台積電從5奈米、3奈米到現在2奈米，在台灣加總起來不會少於10座先進的晶圓半導體廠，意味著台積電投資台灣，從過去7、8年到未來4、5年，台積電加總起來，投資台灣超過2000億美元的先進晶圓製造。

「但不是只有金額跟投資數字，可解釋整個產業的運作」，童子賢說，產業最少需要3個重點，首先要有密集的資金投注，第2是密集的人才獲得，再來，需要產業鏈，台灣的其他IC產業足足花了20、30年，才建立起來。

他提及，上次台積電董事長魏哲家講過，連精密工業等級的硫酸現在都要從台灣打包、運上貨櫃，送到美國去，如果大量投資美國，美國要花多少年才能夠建立人才，建立從精密工業等級的硫酸，到清洗無塵衣的上百家供應鏈生態體系，「如果建立不起來，剛才講的投資數字是作廢的」。

至於鴻海與裕隆合資的鴻華先進，日前傳出計畫從裕隆手中買下納智捷（LUXGEN）品牌。

對此童子賢今天表示，沒有深入研究，但認為科技與汽車結合是「自然而然的趨勢」。

針對記憶體短缺的問題，他表示，AI熱潮也會帶動其他的數位產品高度發展，不只是記憶體很火熱，和碩旗下的景碩今天也打來報告，「訂單湧進來、要擴廠」，記憶體、材料、IC載板等，都會跟著帶動起來，但提醒「跟股市無關，不要一頭熱」。