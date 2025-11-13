侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告 郭智輝發聲回擊：應坦然面對責任
前經濟部長郭智輝今天發出聲明指出，台北市議員侯漢廷指他在關稅公告當日停留宴席3小時一事非事實，侯漢廷雖先前曾第一時間公開道歉，但今天卻以有盡查證義務作無罪答辯，侯漢廷身為民意代表，深知自己言論影響力，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆。
台北市議員侯漢廷8月爆料，時任經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天赴宴並停留3小時。侯漢廷隨後發表道歉聲明，會承擔全責。
針對侯漢廷今天以有盡查證義務作無罪答辯一事，郭智輝今天發出3點聲明強調，侯漢廷身為民意代表，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆。
郭智輝3點聲明如下：
一，針對不實指控。侯漢廷先生公開指稱「我在關稅公告當日停留宴席三小時」。此說法並非事實。在他承認錯誤之前，相關不實訊息已遭部分媒體轉載、渲染，對我的名譽及行政團隊形象造成嚴重損害。其言論屬於散布不實資訊，足以誤導社會大眾並影響公共事務的正常討論。因此，我決定依法追究相關法律責任，以正視聽，避免類似不實內容持續流通。
二，關於民主監督與責任原則。民主制度建立在監督與制衡之上，但監督必須奠基於真實資訊、事實查證與正當程序。任何未經查證、曲解事實或刻意操作輿論的行為，都已背離民主監督的正軌。侯漢廷先生本人先前曾第一時間以未盡完整查證而公開道歉，但今日卻以有盡查證義務作無罪答辯。身為民意代表，本就應負起確實查證的義務，更應深知自己言論的影響力。在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆，視全民似玩弄於其指掌之間。
三，本案已正式進入司法程序，我將全力配合法律流程，捍衛個人名譽與公職尊嚴，同時維護正確資訊與社會信任。我呼籲社會各界理性看待公共議題，不輕信、不轉傳未經查證之訊息，共同尊重司法程序與事實真相，維護民主法治之核心價值。
