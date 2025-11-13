侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告 郭智輝發聲回擊：應坦然面對責任

前經濟部長郭智輝今天發出聲明指出，台北市議員侯漢廷指他在關稅公告當日停留宴席3小時一事非事實，侯漢廷雖先前曾第一時間公開道歉，但今天卻以有盡查證義務作無罪答辯，侯漢廷身為民意代表，深知自己言論影響力，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆。

台北市議員侯漢廷8月爆料，時任經濟部長郭智輝在關稅談判公布當天赴宴並停留3小時。侯漢廷隨後發表道歉聲明，會承擔全責。

針對侯漢廷今天以有盡查證義務作無罪答辯一事，郭智輝今天發出3點聲明強調，侯漢廷身為民意代表，在錯誤指控造成任何人的名譽受損時，都應坦然面對應負的責任，而非迴避或卸責，更不應主張反覆。

郭智輝3點聲明如下：