丹娜絲風災完成84戶修復 劉世芳讚：修繕團跟媽祖婆、土地公同等

內政部今部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，感謝參與災後復原工作出錢出力的營造、施工團隊。部長劉世芳說，截至11月12日止，已有84戶完成修復，「這些公會人員跟媽祖婆、土地公同等，都是在照顧所有人，未來如果有機會還是會請他們幫忙。」

劉世芳指出，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭的家園修繕工程。

台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處長李全富表示，台灣是同島同命，國內全部營造公會同舟共濟，作為國家的後盾，公會準備好隨時搶修人民的生命財產，這是使命、也是公會該做的，「希望天佑台灣。」

營造業南區職業安全衛生促進會長張昭鎮表示，丹娜絲颱風時，第一時間接到內政部電話，詢問是否可在第一時間出動機具清理移除倒塌的行道樹。當時從台南七股、學甲、北門、將軍一路到嘉義市區，發揮在地營造廠的資源、機動性，所有夥伴一起協力進到災區幫忙。

內政部表示，目前已完成總修復數84戶，施作中的2戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂時，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災戶能盡早恢復安全、安心的日常生活。

出席典禮受獎業者包括猛揮營造董事長陳永昌、營造業南區職業安全衛生促進會長暨新舜營造董事長張昭鎮、大成工程部長曾宏平、豐譽營造董事長陳仁崇、真毅營造董事長柯任安、春原營造董事長蔡宗憲、仁義湖營造董事王博郎、臺灣區綜合營造同業公會臺南辦事處二處長暨港威營造董事長李全富、勝冠及勝寶營造副總經理葉明賢、堆高營造董事長楊政達、羽春得國際工程執行長蘇政斌、宏華營造副總經理劉恩昊、銘榮元實業榮譽董事長廖晟合及副董事長廖志榮、宗億營造董事長林秋乾等共同參與。