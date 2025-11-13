快訊

怎繞過美監管？這家陸企4步驟鑽漏洞 買下輝達先進晶片

知情包庇？遭指提供住處讓粿王大玩婚外情 胡釋安3點聲明曝光

閃兵案不到1個月…坤達傳將回歸「綜藝玩很大」 三立回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

丹娜絲風災完成84戶修復 劉世芳讚：修繕團跟媽祖婆、土地公同等

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
內政部今部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，會後記者會也感謝參與災後復原工作出錢出力的營造、施工團隊。記者張曼蘋／攝影
內政部今部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，會後記者會也感謝參與災後復原工作出錢出力的營造、施工團隊。記者張曼蘋／攝影

內政部今部務會報舉辦「丹娜絲颱風災後家園修繕感謝典禮」，感謝參與災後復原工作出錢出力的營造、施工團隊。部長劉世芳說，截至11月12日止，已有84戶完成修復，「這些公會人員跟媽祖婆、土地公同等，都是在照顧所有人，未來如果有機會還是會請他們幫忙。」

劉世芳指出，內政部於災後除提供家園復原慰助金、上工津貼與媒合簽約獎勵金等多項協助方案減輕受災民眾負擔外，針對弱勢家庭修繕部分，啟動無償修繕媒合機制，攜手營造施工業者發揮社會扶持力量，由廠商無償提供太空包、口罩、清潔用品等物資，並完成21戶弱勢家庭的家園修繕工程。

台灣區綜合營造同業公會台南辦事處二處長李全富表示，台灣是同島同命，國內全部營造公會同舟共濟，作為國家的後盾，公會準備好隨時搶修人民的生命財產，這是使命、也是公會該做的，「希望天佑台灣。」

營造業南區職業安全衛生促進會長張昭鎮表示，丹娜絲颱風時，第一時間接到內政部電話，詢問是否可在第一時間出動機具清理移除倒塌的行道樹。當時從台南七股、學甲、北門、將軍一路到嘉義市區，發揮在地營造廠的資源、機動性，所有夥伴一起協力進到災區幫忙。

內政部表示，目前已完成總修復數84戶，施作中的2戶也將陸續完工，施工廠商在修繕受損屋頂時，也同步進行災民住宅的結構與防水補強工程，提升建物整體的防災韌性，為民眾建構更安全的居住環境，讓受災戶能盡早恢復安全、安心的日常生活。

出席典禮受獎業者包括猛揮營造董事長陳永昌、營造業南區職業安全衛生促進會長暨新舜營造董事長張昭鎮、大成工程部長曾宏平、豐譽營造董事長陳仁崇、真毅營造董事長柯任安、春原營造董事長蔡宗憲、仁義湖營造董事王博郎、臺灣區綜合營造同業公會臺南辦事處二處長暨港威營造董事長李全富、勝冠及勝寶營造副總經理葉明賢、堆高營造董事長楊政達、羽春得國際工程執行長蘇政斌、宏華營造副總經理劉恩昊、銘榮元實業榮譽董事長廖晟合及副董事長廖志榮、宗億營造董事長林秋乾等共同參與。

丹娜絲颱風 內政部 劉世芳 災民
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

丹娜絲災戶補助金加碼！內政部：一律調升至2萬元

鳳凰路徑恐複製丹娜絲「百年罕見僅3.31%」 氣象署曝原因

丹娜絲災後屋損補助加碼 賴惠員：爭取2萬元11月底入帳

嘉市議員轟丹娜絲風災慰助金作業紊亂 災民怨颱風過3個月無災損照

相關新聞

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審法官判刑2年6月並建請總統特赦。總統府發言人郭雅慧今天回應，有關各...

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北市府與新壽T17、T18地上權案合意解約案，昨議會大會不分黨派議員一致通過備查。民進黨立委王義川質疑北市府涉圖利，國民...

台灣投資美國金額至少3500億美元？龔明鑫：台美談判有結果會對外說明

台美關稅談判還在進行中，外媒報導，美國要求台灣投資美國規模高於南韓的3500億美元，低於日本的5500美元，經濟部龔明鑫...

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

外交部組台商團赴史瓦帝尼 推廣投資環境促經貿合作

外交部日前籌組台商團出訪非洲友邦史瓦帝尼，這是今年第三度籌組產業團赴史國，期間拜會史國總理戴羅素，並參訪台灣產業創新園區...

侯漢廷烏龍爆料「快樂宴」挨告 郭智輝發聲回擊：應坦然面對責任

前經濟部長郭智輝今天發出聲明指出，台北市議員侯漢廷指他在關稅公告當日停留宴席3小時一事非事實，侯漢廷雖先前曾第一時間公開...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。