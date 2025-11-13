會晤日本台灣交流協會代表片山和之 鄭麗文：雙方深入交換意見

快訊

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨主席鄭麗文和日本台灣交流協會代表片山和之會談，鄭麗文今在臉書上稱，她和片山和之進行了一場友好且建設性的會談，雙方就台灣政治發展、兩岸情勢，以及台日關係深入交換意見。圖／鄭麗文臉書
國民黨主席鄭麗文日本台灣交流協會代表片山和之會談，鄭麗文今在臉書上稱，她和片山和之進行了一場友好且建設性的會談，雙方就台灣政治發展、兩岸情勢，以及台日關係深入交換意見。

片山和之表示，日本一向非常重視台日關係，並長期與國民黨保持良好互動。他提及2013 年台日漁業協議等過去台日之間的貢獻，並與鄭麗文回顧前總統馬英九任內的重要合作成果，雙方認為這些進展為今天台日關係的穩定與緊密奠定了重要基礎。

鄭麗文與片山和之一致強調，維持台海和平穩定不僅攸關台灣，也與區域及全球安全息息相關。這也是台灣與日本共同努力的方向。

片山和之特別提到，台日人民之間的情感連結非常深厚。他表示非常期待與鄭麗文保持密切溝通，並歓迎她以國民黨主席身分訪問日本。

台日關係 鄭麗文 日本台灣交流協會 國民黨 馬英九
