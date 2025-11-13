照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審法官判刑2年6月並建請總統特赦。總統府發言人郭雅慧今天回應，有關各界關注台北市一位高齡女性涉司法案件一事，對於社會弱勢家庭面臨長期照護壓力所承受的沉重負擔，政府深切關注，也將持續強化長照支持網絡，避免類似的悲劇發生，惟個案目前尚在司法程序中，基於尊重司法獨立，政府不會介入個案。各界所關注事宜，將視司法程序完成後再為後續。

2023年5月，台北市一名約80歲母親疑因心力交瘁，涉嫌殺害50多歲重度臥床兒子。一審台北地方法院依法判刑2年6個月徒刑，承審法官建請總統特赦以免除牢獄之災。案經上訴，二審正由台灣高等法院審理當中。

※ 有失能失智照顧需要，請撥打1966長照服務專線