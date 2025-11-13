嫌綠委提月子補助10萬太少 陳玉珍：中央應編每人每胎20萬

民進黨立法院團今提出財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例草案，主張將無法分配的345億普通統籌款，用在人民身上。國民黨立委陳玉珍今回應，少子化已經是國安危機，她支持民進黨提月子補助，但民進黨提10萬太少，應由中央編列每胎20萬補助，且暫行條例也非長遠打算，應修法或另提補助條例法案。

陳玉珍說，少子化已經是國安危機，她擔任衛環委員會召委時，就已經提出補助人工生殖，她也支持民進黨提出婦女坐月子補助，但民進黨提10萬太少，應由中央編列每人每胎20萬補助，由中央政府編列預算，交由各地方政府執行。

陳玉珍認為，民進黨用暫行條例編列條例，並非長遠打算，她將研究看在哪個法令增列補助條款，或另外提出補助條例法案補助婦女坐月子，成為一項長治久安政策，鼓勵現代人多生多養，對少子化國安危機盡一份心力，盼民進黨團支持。