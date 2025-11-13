快訊

9千萬蒸發！寶佳突襲中工驚嚇客戶 「陶朱隱園」買家回頭砍價、11.1億成交

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌綠委提月子補助10萬太少 陳玉珍：中央應編每人每胎20萬

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片
國民黨立委陳玉珍。圖／聯合報資料照片

民進黨立法院團今提出財劃法第16條之1未分配款運用暫行條例草案，主張將無法分配的345億普通統籌款，用在人民身上。國民黨立委陳玉珍今回應，少子化已經是國安危機，她支持民進黨提月子補助，但民進黨提10萬太少，應由中央編列每胎20萬補助，且暫行條例也非長遠打算，應修法或另提補助條例法案。

陳玉珍說，少子化已經是國安危機，她擔任衛環委員會召委時，就已經提出補助人工生殖，她也支持民進黨提出婦女坐月子補助，但民進黨提10萬太少，應由中央編列每人每胎20萬補助，由中央政府編列預算，交由各地方政府執行。

陳玉珍認為，民進黨用暫行條例編列條例，並非長遠打算，她將研究看在哪個法令增列補助條款，或另外提出補助條例法案補助婦女坐月子，成為一項長治久安政策，鼓勵現代人多生多養，對少子化國安危機盡一份心力，盼民進黨團支持。

民進黨 陳玉珍 少子化 坐月子
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鄭麗文出席馬場町秋祭挨批 陳玉珍：怎麼不說民進黨紀念真正的共諜？

審選罷法爆朝野衝突陳培瑜提告重傷罪 陳玉珍：有意願和解

國民黨公布地方黨部人事 桃園竹市黃復興人馬出任

張惇涵稱藍委「刪除扶持中小企業預算」 陳玉珍求償150萬今判敗訴

相關新聞

照顧50年不堪重負8旬婦悶死腦麻兒 法官建請特赦…總統府回應了

北市一名8旬婦疑因心力交瘁，悶死癱瘓50年的兒子，一審法官判刑2年6月並建請總統特赦。總統府發言人郭雅慧今天回應，有關各...

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北市府與新壽T17、T18地上權案合意解約案，昨議會大會不分黨派議員一致通過備查。民進黨立委王義川質疑北市府涉圖利，國民...

台灣投資美國金額至少3500億美元？龔明鑫：台美談判有結果會對外說明

台美關稅談判還在進行中，外媒報導，美國要求台灣投資美國規模高於南韓的3500億美元，低於日本的5500美元，經濟部龔明鑫...

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

會晤日本台灣交流協會代表片山和之 鄭麗文：雙方深入交換意見

國民黨主席鄭麗文和日本台灣交流協會代表片山和之會談，鄭麗文今在臉書上稱，她和片山和之進行了一場友好且建設性的會談，雙方就...

卓榮泰：廚餘去化 長期朝堆肥化能源化等方式推動

廚餘養豬禁令尚未解除，行政院長卓榮泰今天要求環境部持續加強廚餘管理，同時指示廚餘去化長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。