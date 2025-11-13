卓榮泰：廚餘去化 長期朝堆肥化能源化等方式推動

快訊

中央社／ 台北13日電
行政院長卓榮泰。記者陳正興／攝影
廚餘養豬禁令尚未解除，行政院卓榮泰今天要求環境部持續加強廚餘管理，同時指示廚餘去化長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動，請環境部督導轄內設施量能不足縣市，加速增設完成廚餘再利用設施。

廚餘養豬禁令尚未解除，環境部今天在行政院會報告各縣市廚餘去化情形，截至10日，禁養期間全國平均每日廚餘清運量約1779公噸，其中再利用處理占44%，焚化與掩埋合計占56%。

環境部提到，外界關切廚餘投入焚化可能影響設備及空污排放問題，為此已在7日邀集專家學者與地方政府研商，確認焚化設施原始設計即具備處理廚餘能力，並要求各廠加強前端瀝水混拌、均勻投料及後段戴奧辛監測，同時於疫情應變期間增加檢測頻率，以確保環境安全，但焚化處理僅屬短期應變措施，非長期政策方向。

針對防疫期間廚餘再利用養豬場的管理部分，環境部則說明，地方環保機關目前正執行第四波稽查，前三波完成率均達100%，共查獲4家違規業者並依法處分，各縣市廚餘掩埋場也已全面完成圍籬設置，防止野豬及野生動物進入覓食。

行政院發言人李慧芝主持政院會後記者會時轉述，卓榮泰會中指示，環境部應持續加強廚餘管理，督導各縣市政府妥善安排廚餘清運及去化處理，並特別要求在禁運、禁止廚餘養豬期間進行掩埋處理的各縣市，務必加強監控掩埋場周遭環境的水質，杜絕各種野生動物入侵、異味擴散，同時有效控制污染相鄰河川的問題，避免對環境造成二次傷害，且需確保學校團膳廚餘清運順暢。

卓榮泰強調，廚餘去化短期內要透過焚化或掩埋處理，但長期必須朝堆肥化、能源化或黑水虻等各種永續利用的方式推動，請環境部督導轄內設施量能不足縣市，加速增設完成廚餘再利用設施，並視需要要求其他縣市加以支援，以朝長期發展與廚餘轉型的輔導過程中，完善各項努力與措施。

