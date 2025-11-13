宇宙彌勒皇教「詛咒群組」要信徒意念攻擊賴總統 內政部要查不法送辦
國內新興宗教「宇宙彌勒皇教」教主陳金龍日前遭報導成立秘密詛咒群組，要求信徒以意念攻擊前總統蔡英文、現任正副總統賴清德、蕭美琴及國民黨前主席朱立倫等政治人物。民進黨立委黃捷今質詢問及此事，內政部次長吳堂安答詢，群組內確實有一些行為，查完後具體事證會移送檢調偵辦。
黃捷今在立法院內政委員會質詢，該案有兩大爭議，其中一名教徒追隨教主長達15年，被逼迫買昂貴法器，現在想要離開，卻無法取回放在寺廟中祖先的牌位；另更具爭議的是，教主設有詛咒群組，詛咒很多藍綠的政治人物，要用意念攻擊政治人物，是否涉詐欺、不法行為，內政部調查進度為何，應介入協助受害教徒。
吳堂安表示，內政部第一時間已經請宗教及禮制司去現場了解，而群組內確實有一些行為，只要涉及不法或詐欺，內政部在完成訪查後，接下來會做搜查，另外也包括警政署都已經整理相關具體事證，一旦查完之後，就會移送給相關的檢調機關偵辦。
