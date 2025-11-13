抵昔日柏林圍牆 蔡英文：台灣是百分之百民主國家

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
前總統蔡英文前往德國昔日的柏林圍牆，並參訪恐怖地形圖博物館。圖／蔡英文臉書
前總統蔡英文前往德國昔日的柏林圍牆，並參訪恐怖地形圖博物館。圖／蔡英文臉書

前總統蔡英文近日出訪德國，繼參訪了去年8月動工的歐積電（ESMC）廠區，13日她在臉書透露，來到了昔日的柏林圍牆。她強調，台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，也因此證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文表示，用反省的態度回望過去，用謹慎的態度面對未來。當她站在昔日的柏林圍牆時，內心是充滿感觸，當她走進「恐怖地形圖博物館」，看到過去納粹的文獻，心情更是沉重。

蔡英文說，柏林圍牆倒塌的時候，台灣還不是一個具有真實意義的民主國家，但是今天台灣的前總統，能在36年後，在柏林發表公開演說、前往德國國會，是因為台灣已經是一個百分之百的民主國家，在威權國家的威脅下，也證明了自由與民主的可貴與效率。

蔡英文提到，台灣與德國都共同走過國內威權的統治，現在也一樣面對境外另一個威權的競爭，唯有更深的連結、更強的團結，才能守護民主防線，確保經濟發展的繁榮。

蔡英文指出，在歷史面前，大家都是微小的存在，但在歷史面前，唯有謙卑與勇氣，才能做出正確而明智的選擇，讓台灣的經驗，成為推動世界前進的力量。「This is Taiwan. This is freedom. And we will never back down.」

蔡英文 柏林 德國
