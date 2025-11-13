遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會質詢時，追問此事。移民署副署長謝文忠說，林思銘確實沒有關切此案，且具中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查，一定依法辦理。

根據自由時報日前報導，太子集團董事長陳志等主要核心陸籍幹部曾多次來台，並找林思銘、國民黨前立委李德維等人關說協助入境。立法院內政委員會今邀內政部次長吳堂安、謝文忠等人列席，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」專題報告，並備質詢。

朝野立委均關切太子集團詐騙案的偵辦進度。刑事警察局副局長陳世煌表示，目前刑警局、法務部調查局在北檢指揮下，已有第一波查緝行動。綠委蘇巧慧問，是否還會再擴大。陳世煌回，「會，一定會」。藍委許宇甄也批，太子集團案件讓台灣成詐騙洗錢天堂。

輪到林思銘質詢時，他問有媒體報導稱他介入關說，移民署如何回應？謝文忠表示，據他了解，有關這部分相關案件，並沒有委員關切。

林思銘說，移民署稱兩名陸籍幹部劉學鋒、李丞丞，前者在2015以團體旅遊事由來台，後者在2017、2018以旅居海外陸人來台觀光，當時他還不是立委，媒體移花接木，硬要湊一起，他當時任職新竹縣議會，「議員有權責可能關說嗎？」謝文忠則答，這個案件確實沒有。

謝文忠表示，針對具有中國大陸背景的部分，會有聯審機制，依照相關規定嚴格審查。林思銘追問，即便是立委，可以干涉、關說？謝文忠說，不管是民眾、民代，行政機關都會接受行政流程的詢問，但審查部分是跨機關審查，一定是依法辦理。

林思銘再問，從2020年他擔任立委到現在，他辦公室針對太子集團成員入境，有無發過任何涵文、協調會？謝文忠再答，「沒有」。