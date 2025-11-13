快訊

空拍圖驚人！宜蘭冬山「泉月樓行館」成暴雨孤島 一設計讓建築毫髮無損

國旅明年「平日連住2晚最高補助2000元」 每月再抽1200生日金

「把輝達留住70年」 北市府將提地上權50年並可延長20年

聽新聞
0:00 / 0:00

遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會追問此事。移民署副署長謝文忠（中）說，林思銘確實沒有關切此案，記者張曼蘋／攝影
國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會追問此事。移民署副署長謝文忠（中）說，林思銘確實沒有關切此案，記者張曼蘋／攝影

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會質詢時，追問此事。移民署副署長謝文忠說，林思銘確實沒有關切此案，且具中國大陸背景者，會有跨機關聯審機制，依相關規定嚴格審查，一定依法辦理。

根據自由時報日前報導，太子集團董事長陳志等主要核心陸籍幹部曾多次來台，並找林思銘、國民黨前立委李德維等人關說協助入境。立法院內政委員會今邀內政部次長吳堂安、謝文忠等人列席，就「普發現金1萬元之跨部會防詐及查緝作為」專題報告，並備質詢。

朝野立委均關切太子集團詐騙案的偵辦進度。刑事警察局副局長陳世煌表示，目前刑警局、法務部調查局在北檢指揮下，已有第一波查緝行動。綠委蘇巧慧問，是否還會再擴大。陳世煌回，「會，一定會」。藍委許宇甄也批，太子集團案件讓台灣成詐騙洗錢天堂。

輪到林思銘質詢時，他問有媒體報導稱他介入關說，移民署如何回應？謝文忠表示，據他了解，有關這部分相關案件，並沒有委員關切。

林思銘說，移民署稱兩名陸籍幹部劉學鋒、李丞丞，前者在2015以團體旅遊事由來台，後者在2017、2018以旅居海外陸人來台觀光，當時他還不是立委，媒體移花接木，硬要湊一起，他當時任職新竹縣議會，「議員有權責可能關說嗎？」謝文忠則答，這個案件確實沒有。

謝文忠表示，針對具有中國大陸背景的部分，會有聯審機制，依照相關規定嚴格審查。林思銘追問，即便是立委，可以干涉、關說？謝文忠說，不管是民眾、民代，行政機關都會接受行政流程的詢問，但審查部分是跨機關審查，一定是依法辦理。

林思銘再問，從2020年他擔任立委到現在，他辦公室針對太子集團成員入境，有無發過任何涵文、協調會？謝文忠再答，「沒有」。

林思銘 太子集團 移民署 國民黨 蘇巧慧 許宇甄
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

洗錢案延燒！傳關說助太子集團陸籍核心幹部來台 林思銘急回應

普發現金進度持續 林思銘下周開立院聯席會議審特別預算

林思銘攜竹縣愛心功德會捐40萬物資 致光復災區死者家屬1萬慰問金

國民黨主席改選 林思銘：新主席要維繫藍白合

相關新聞

傳美要求鉅額投資 政院：「台灣模式」與日韓無法類比

美媒報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院今天說明，我方談判團隊正...

王義川質疑北市解約涉圖利說 張斯綱要「憨川」去問吳思瑤、沈伯洋

北市府與新壽T17、T18地上權案合意解約案，昨議會大會不分黨派議員一致通過備查。民進黨立委王義川質疑北市府涉圖利，國民...

傳美要求台投資破10兆 施俊吉：未承諾出兵協防 應拒絕需索

美國媒體報導，關稅談判期間，美方要求台灣投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」。行政院前副院長施俊吉指出，...

蘇澳溪分洪道追加預算遭質疑卡關 政院：已編入明年總預算盼立院支持

宜蘭縣蘇澳鎮因颱風豪雨淹大水，外界質疑蘇澳溪分洪工程延宕是重要原因。經濟部今天指出，工程計畫未延宕，行政院在2023年核...

G7外長會議聯合聲明維護台海和平穩定 總統府：誠摯感謝

七大工業國集團（G7）外長會議13日發布聯合聲明，強調維護台海和平與穩定的重要性，並明確反對任何片面以武力或脅迫改變現狀...

遭指關說太子集團陸籍幹部來台 移民署：林思銘沒關切

北檢偵辦柬埔寨太子集團在台涉洗錢案，國民黨立委林思銘遭媒體報導關說，協助太子集團陸籍幹部來台，今在立院內政委員會質詢時，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。