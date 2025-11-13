張啓楷就「台灣模式」：經濟部認美要求投資3500至5500億美元

快訊

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團副總召張啓楷。圖／聯合報系資料照
台美關稅談判近尾聲，傳出美方要求投資「介於韓國3500億美元與日本5500億美元間」，民眾黨立法院黨團副總召張啓楷今天表示，經濟部次長何晉滄已經在備詢時承認，我國對美投資金額就是在這個區間，也就是行政院副院長鄭麗君所說的「台灣模式」。

美國媒體Politico昨天引述「熟悉台美關稅談判情況、獲准匿名發言的人士」說法，如果美國政府停擺能夠盡快結束，台灣希望在本月底前敲定關稅協議。另外也有知情人士在該篇報導指出，這筆投資金額的規模將介於南韓的3500億美元與日本的5500億美元之間。

張啓楷稍早受訪時表示，台美談判已經進入最後尾聲，針對美國媒體報導的投資金額，何晉滄已經在立法院答詢時承認「金額是在這個裡面」，而且這種投資模式就是所謂的「台灣模式」，亦即要把台灣的半導體產業移到美國，進行類似新竹科學園區的投資。

張啓楷指出，政府務必要把投資金額壓低，美國先前要求南韓直接投資3500億美元，南韓總統李在明直接強硬表明無法達成，後來成功爭取其中1500億美元投資美國造船業，而同時對方也願意協助建造自家核潛艦，我國必須再進一步好好爭取金額跟條件。

張啓楷質疑，如果對美投資就是所謂的「台灣模式」，我國的護國神山是否會變成「半屏山」，甚至整個半導體產業的山群都移到美國，屆時台灣將會流失多少人才與投資金額，必須特別注意相關產業是否出現空洞化。

張啓楷表示，台美談判時間已經太久，很多傳統產業在放無薪假，甚至有很多企業都倒閉，政府必須努力爭取疊加稅率再調降，同時讓先進技術不要全部移到美國，現在需要政府與民間共同努力。

美國 張啓楷 台美 關稅 立法院 行政院 鄭麗君 李在明
